Dass deutsche Wirtschaftsminister keine Freunde einer wirklich wirksamen Umwelt- und Klimaschutzpolitik sind, ist hinlänglich bekannt. Schon der SPD-Mann Wolfgang Clement bremste, wo er nur konnte; auch von seinen Nachfolgern Glos, zu Guttenberg und Brüderle sind wesentliche grüne Initiativen nicht erinnerlich. Dass ein Minister aus Deutschland aber zum Totengräber eines Systems werden könnte, das zentrales Instrument europäischer Klimaschutzpolitik sein soll, gibt den Verhinderungsstrategien des Berliner Wirtschaftsressorts eine ganz neue Note. Dessen Amtschef Philipp Rösler könnte genau dies gelingen.

Es geht um den europäischen Emissionshandel, mit dessen Hilfe Industrie und Stromwirtschaft zu innovativen Investitionen in klimaverträgliche Technologien angeregt werden sollen. Gerade den Anhängern marktwirtschaftlicher Methoden – und deutsche Wirtschaftsminister geben sich gemeinhin gern als solche – galt der Emissionshandel bislang als das beste Instrument einer ökologisch geläuterten Wirtschaftspolitik. Er galt jedenfalls als besser als die Steuerung durch Vorschriften und Steuern. Nur: Der Handel funktioniert nicht mehr.

Seitdem das System vor acht Jahren eingeführt wurde, müssen rund 11.000 europäische Betriebe für jede Tonne Kohlendioxid, die bei der Produktion entweicht, eine entsprechende Menge sogenannter Verschmutzungszertifikate vorhalten. Die Gesamtzahl dieser Zertifikate – und damit auch die Höchstgrenze der EU-weiten CO2-Emissionen – ist politisch gedeckelt, innerhalb des Systems kann jedoch gehandelt werden: Sinkt bei einem Unternehmen der Kohlendioxidausstoß, etwa durch den Einsatz entsprechender Technik, kann es Zertifikate verkaufen. Umgekehrt müssen Verschmutzungsrechte zugekauft werden, wenn mehr CO2 in die Luft geblasen wird. Mit dem Handel am Markt entscheidet sich also, wo klimafreundliches Wirtschaften am kostengünstigsten zu bewerkstelligen ist.

Allerdings funktioniert das System nur, wenn der Preis einer Tonne Kohlendioxid so hoch ist, dass es sich lohnt, sie zu vermeiden. 2005 war ein Zertifikat im Handel für etwa 30 Euro zu haben. Am vergangenen Montag aber hatten die Preise ein neues Rekordtief erreicht: Der Ausstoß einer Tonne CO2 in der Europäischen Union kostete weniger als 5 Euro.

Der Preisverfall liegt vor allem daran, dass ein Überangebot von Verschmutzungsrechten im Umlauf ist. Dafür wiederum gibt es drei Gründe: Erstens wurden zu viele Zertifikate verteilt, und das ganz überwiegend auch noch umsonst. Zweitens geht der Ausbau der erneuerbaren Energien in der EU schneller voran als gedacht, was den Bedarf an Verschmutzungsrechten für fossile Kraftwerke senkt. Und drittens – am wichtigsten – hatte die europäische Finanz- und Wirtschaftskrise zur Folge, dass europaweit weniger produziert und damit auch weniger Kohlendioxid emittiert wurde.

Die EU-Kommission schätzt, dass heute drei Viertel aller umweltverschmutzenden Betriebe in Europa mehr Zertifikate in ihren Büchern haben, als sie zur Abdeckung ihrer Kohlendioxidemissionen benötigen. Damit gibt es keinen Anreiz mehr, CO2 einzusparen; das System liegt im Wachkoma, Investitionen in die Energieeffizienz oder die CO2-Reduktion unterbleiben. Was die Kommission nun als Lösung vorschlägt, ist ebenso einfach wie einsichtig: Zertifikate sollen vom Markt genommen, also künstlich verknappt werden; ihre Preise sollen damit wieder steigen.

Die Pläne der EU-Klimaschutzkommissarin Connie Hedegaard sehen vor, in diesem und im kommenden Jahr die Versteigerung von 900 Millionen Verschmutzungsrechten auszusetzen. Damit soll der Preis einer Tonne Kohlendioxid sukzessive wieder auf etwa 12 Euro anziehen. Experten halten das Vorhaben für zu wenig ambitioniert, weil es europaweit ein Überangebot von rund 2,4 Milliarden Zertifikaten gibt. Dem Berliner Wirtschaftsministerium und seinem Chef aber geht schon Hedegaards Einstieg in die Reform des Emissionshandels viel zu weit.