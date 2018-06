Das Ergebnis der ersten Volksbefragung in Österreich ist vor allem eine Niederlage der Sozialdemokraten. Ohne seriöse Vorbereitung und ohne nennenswerten öffentlichen Diskurs haben sie eine Entscheidung für die Beibehaltung der Wehrpflicht herbeigezwungen. Dadurch geht die stärkere Regierungspartei eindeutig als Verliererin in das eben erst angebrochene Wahljahr. Die wehrpolitische Wende der SPÖ wäre zu begründen und wohl auch mehrheitsfähig gewesen, wäre sie von einer ebenso breiten wie tiefen Debatte begleitet gewesen. Die SPÖ hat eine an sich richtige Frage aus falschen Motiven, zur falschen Zeit und in falscher Form gestellt.

Die Folgen: Ein überraschend hoher Teil von SPÖ-Wählern stimmte gegen die von der Sozialdemokratie vertretene Linie. Die Parteiführung büßte an Autorität ein, weil sie an Glaubwürdigkeit verloren hatte. Dass sie bei den Jungen besser mobilisieren konnte und sich eine Meinungsschere zwischen Stadt und Land auftat, ist ein Hinweis, dass man in der Sache selbst nicht so falsch lag. Das ist im Moment freilich alles andere als ein Trost.

Die SPÖ hat ein wichtiges Thema für mindestens ein Jahrzehnt ruiniert. Statt einen sicherheitspolitischen Kongress einzuberufen, der unter internationaler Beteiligung zunächst die Funktion eines österreichischen Heeres in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts und die Struktur des Bundesheeres zur Diskussion gestellt hätte, wurde alles unter dem Gesichtspunkt kurzfristiger Popularitätsgewinne abgehandelt. Ein wahltaktischer Ausspruch des Wiener Bürgermeisters im Herbst 2010 sollte ausreichen, die traditionelle SPÖ-Position ins Gegenteil zu verkehren.

Anton Pelinka Der Autor war Mitglied im Personenkomitee »Unser Heer«, das für Umwandlung des Bundesheeres in eine Berufsarmee eintrat.

Die Genossen machten einen Salto mortale vorwärts – und wurden dafür bestraft. Die ÖVP hingegen wurde für ihren Salto mortale rückwärts belohnt. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Partei von Wolfgang Schüssel für neue Wege in der Sicherheitspolitik offen schien. Nun behütet sie den Status quo, über dessen fragwürdigen Zustand keine Partei besser Auskunft geben kann als die Volkspartei. In Österreich gewinnt jene Partei, die im Wettlauf der Strukturkonservativen die Nase vorn hat. Diesmal erwies sich die ÖVP als noch konservativer als die Sozialdemokratie.

Es hat eine gute und eine schlechte Seite, dass die Unterstützung durch den Boulevard nicht für einen Erfolg ausreichte. Gut ist, dass sich diese Form des Ruckzuck-Populismus nicht lohnt. Schlecht, dass ein wichtiges Thema großen Schaden nahm.

Schön wäre, wenn die Sozialdemokratie daraus endlich die richtige Lehre zöge. Populistisch ist nicht mit populär gleichzusetzen; auf dem Boulevard kommt leicht um, wer sich leichtfertig auf diesen begibt. Statt auf die Billigmedien zu schielen, sollte sich die SPÖ damit beschäftigen, wie die Welt rund um Österreich beobachtet werden kann.

Diese Welt hat sich geändert. Und sie ändert sich weiter. 60 Kilometer von Wien entfernt stehen ebenso Truppen der Nato wie am Stadtrand von Salzburg. Keiner der vormals mit der Sowjetunion verbündeten Staaten hatte, als die Freiheit dazu endlich gegeben gewesen wäre, für ein Neutralitätsmodell nach österreichischem Vorbild optiert. Diese Neutralität hat offenkundig seit dem Ende des Kalten Krieges jede Attraktivität verloren. Sie wird weltweit ignoriert. Österreichs Neutralität reduziert sich auf eine Verfassungsbestimmung – vielleicht ist auch sie in Stein gemeißelt.

Jenseits der Landesgrenzen wird das nicht wahrgenommen. Zu Recht: Wo ist erkennbar, dass irgendwo in der Welt ein neutrales Österreich benötigt wird? Friedenspolitisch ist das Nato-Land Norwegen ein wesentlich größerer Faktor – vom Nahen Osten bis Sri Lanka. Österreichs Rolle ist die des Zuschauers, der notfalls bereit ist, friedensstiftend in aller Welt einzugreifen – bis zum letzten amerikanischen oder französischen Soldaten.