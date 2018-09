Sein Name ist nur wenigen ein Begriff. Sein Gesicht, gerahmt von einer dünnen Metallbrille, kennt niemand. Im Fernsehen sieht man ihn kaum. Längere Interviews gibt er nur selten. Aber seine Meinung hat Gewicht. Sehr viel Gewicht. Er ist der bedeutendste Verteidiger der Schweizer Landschaft – jedenfalls dessen, was von ihr noch übrig geblieben ist.

Raimund Rodewald, 53 Jahre alt, braune Cordhosen, dunkler Mantel, über der rechten Schulter eine hellbraune Ledertasche, steht an einem nasskalten Januarmorgen im Zentrum von Köniz, einer Berner Vorortsgemeinde. Der Geschäftsführer der Stiftung Landschaftsschutz ist zuversichtlich: "Wir könnten es schaffen." Er meint, am 3. März die Abstimmung über die Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) zu gewinnen.

Die Revision will die Zersiedelung bremsen. Sie will die Bauzonen dem tatsächlichen Bedarf anpassen, damit künftig stärker nach innen gebaut wird, und sie will Grundstücke, die zu wertvollem Bauland werden, mit einer sogenannten Mehrwertabgabe belasten. Und niemand, kein Sachbearbeiter in der Verwaltung, kein Amtsdirektor und keine Bundesrätin, hat das revidierte Gesetz so stark geprägt wie Raimund Rodewald.

Mit seiner vor fünf Jahren eingereichten Landschaftsinitiative gab er den Anstoß zu einem Werk, das die Schweizer Landschaft endlich besser vor der grassierenden Bauwut schützt.

Er, der Doktor der Biologe, der vor 23 Jahren über ein Stelleninserat, das ihm eine Oberassistentin unter die Nase hielt, zufällig zum Landschaftsschutz kam – und bis heute dabei geblieben ist. Er, der als Kind in den Wälzern von Bernhard Grzimek schmökerte – und den die Tierwelt faszinierte. Er, der sagt: "Ja, mir tut das weh." Wenn sich Einfamilienhäuser in die Landschaft fressen. Wenn Industrieparks auf der grünen Wiese landen. Wenn Sessellifte unberührte Alpentäler erschließen. Wenn aus Wanderwegen Asphaltpisten werden. Wenn Windturbinen Bergzüge verschandeln. Wenn Arvenwälder in Stauseen untergehen. Oder wenn Touristiker den Gipfel des Bristen im Urnerland mit einem riesigen Kreuz möblieren.

Wenn er in einer Gemeinde auftaucht, kriegen die Behörden das Muffensausen

Die Stiftung Landschaftsschutz ist eine kleine Kampftruppe. Mit Raimund Rodewald, dem einzigen Vollzeitangestellten, hat sie lediglich acht Mitarbeiter. Gewichtiger ist ihr Vorstand. Darin sitzen ehemalige und aktive Bundespolitiker. Keine Hinterbänkler, sondern Schwergewichte. Die meisten politisieren in der bürgerlichen Mitte, Präsident ist der freisinnige Nationalrat Kurt Fluri. "Ich betone gerne, dass wir FDP-nahe sind", sagt Rodewald. Ein Umweltschützer und doch kein Linker – das verleiht seinen Forderungen Kraft.

Die Stiftung hat keine Mitglieder, die man bei Laune halten muss, damit sie ihren Obolus bezahlen, keine Vereinsmeierei, die vom Wesentlichen ablenkt: dem Schutz der Landschaft. "Wir sind die Speerspitze", sagt Raimund Rodewald. Politisch bis ins Mark. Demonstrationen und Standaktionen, das können andere besser: WWF, Greenpeace oder Pro Natura. Rodewald kämpft mit Lobbying, Leserbriefen, Einsprachen, Beschwerden, Rekursen. Mit Buchstaben und Paragrafen, den schärfsten Waffen in einem Land, in dem Juristen die heimliche Macht im Staat sind.