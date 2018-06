Der Gitarrist steht regungslos im Scheinwerferlicht, als seine Finger die ersten Takte einer traurigen Melodie zupfen. Er schaut hoch zur Decke, als könne er durch sie hindurch bis in den Himmel sehen. Dann hebt der Sänger seine Stimme und singt, was hier alle empfinden: »Everybody’s heart’s breaking now«. In der altehrwürdigen Halle des Cooper-Union-Colleges in New York ist es totenstill.

Eine Trauerfeier, sollte man meinen, ist etwas Privates, Persönliches, Freunde und Verwandte nehmen Abschied, und wie sie es tun, ist ihre Sache. Doch an diesem Samstag sind tausend Menschen gekommen, sieben Kamerateams, unzählige Pressevertreter. Lincoln, Roosevelt, Clinton und Obama haben hier schon gesprochen, man kann sich einen öffentlicheren Ort kaum vorstellen.

Der, um den es hier geht, ist an der Wand über der Bühne zu sehen, drei mal vier Meter groß – eine überlebensgroße Projektion, fast wie ein Transparent. Ja, dies ist eine Trauerfeier. Aber es ist auch eine politische Demonstration.

»Aaron Swartz (1986–2013)« steht unter dem Bild. Swartz war ein Programmierer, Hacker, ein Aktivist der Open-Source-Bewegung, ein Rockstar des Internets. Und er war ein Angeklagter. 35 Jahre Haft drohten ihm – das jedenfalls ist die Lesart der Trauergemeinde –, weil er sich monatelang immer wieder in die Datenbank des berühmten Massachusetts Institute of Technology (MIT) eingeloggt hatte, um kostenpflichtig zugängliche wissenschaftliche Artikel herunterzuladen. Nicht, um sich zu bereichern, sondern um sie für jedermann nutzbar zu machen. Um sie zu »befreien«, wie er es nannte. Eine Heldentat, so sieht es die Bewegung. Eine Straftat, so sieht es das Gesetz.

Am 11. Januar hat Aaron Swartz sich erhängt. Er sei in den Tod getrieben worden, sagen seine Anhänger. »Die Regierung hat meinen Sohn ermordet«, hat sein Vater den Gästen bei der Beerdigung gesagt. Es ist die Inszenierung einer Anklage, und der sie vorträgt, ist durch sein Schicksal unangreifbar geworden. Das macht die Anklage so stark.

Man muss an dieser Stelle ergänzen, dass Aaron Swartz depressiv war. »Es ist, als ob dein Gesicht herunterfällt«, schrieb er vor einigen Jahren in seinem Blog. »Alles, woran du denken kannst, erscheint dir freudlos, die Dinge, die du getan hast, und jene, die du noch tun möchtest. Du willst den ganzen Tag im Bett liegen, ohne Licht.« Nur selten lässt sich die Frage klar beantworten, warum Selbstmörder sich umbringen. In diesem Fall scheint es nicht so einfach zu sein, wie Angehörige und Fans es sich einreden.

Ganz unbestreitbar ist, dass die Staatsanwaltschaft Aaron Swartz mit einer Härte verfolgt hat, wie sie in einem ähnlichen Fall in Europa kaum vorstellbar wäre. Es war ein politischer Fall, auch für die Gegenseite. An Swartz, dem Star der Hackerszene, wollte die Anklägerin Carmen Ortiz ein Exempel statuieren. Urheberrecht und Urheberrechtsverletzungen sind auch in den USA heiß umstritten, Kongress und Repräsentantenhaus arbeiten an Verschärfungen der ohnehin rigiden Gesetze. Für eine Anklägerin, die sich in einem öffentlichen Amt zur Wiederwahl stellen muss, ist ein Fall wie dieser eine Chance, sich zu positionieren, Profil zu gewinnen. Man kann sagen, dass Frau Ortiz sie genutzt hat.