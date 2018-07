In Deutschland greifen Frauen während der Schwangerschaft gerne zu sauren Gurken. In Kenia hingegen ergänzen Schwangere ihre Ernährung oft mit Steinen – um ihren Eisenmangel auszugleichen, wie sie meinen, berichtet eine Studie der New York University of Medicine School. Stundenlang bewegen werdende Mütter die Steine im Mund und nehmen während der Schwangerschaft oft kiloweise Mineralien zu sich. Dass diese Nahrungsergänzung den ungeborenen Kindern wie auch ihnen selbst schaden kann, bedenken die Frauen offenbar nicht. Im Gegenteil, sie schreiben den Steinen positive Eigenschaften zu. Angeblich sind sie nicht nur wohlschmeckend, sondern tragen zudem zur Zahnreinigung bei und seien, sofern sie mit ausreichend Flüssigkeit aufgenommen würden, auch gut verträglich.

Der Appetit auf saure Gurken nimmt typischerweise mit dem Ende der Schwangerschaft ab, der Hunger der Kenianerinnen auf ihre mineralhaltige Zusatzkost dagegen besteht nach der Niederkunft unvermindert fort. Am Ende bleibt ihnen nur noch der Stein-Entzug.