Es ist ein großes Glück, dass das hinterhältige Vorhaben der Eurokraten gerade noch rechtzeitig ans Licht kam: Die Trinkwasserversorgung soll nach diesen Plänen privatisiert werden. Da nützen auch alle Beschwichtigungsversuche des ehemaligen Agrarkommissars aus Österreich nichts. Das Wasser darf niemand in seine gierigen Finger kriegen, solange nicht ein Rattenschwanz an Fragen geklärt worden ist. Wie kann denn Wasser überhaupt jemandem gehören können? Und wo sollte dieses Eigentum beginnen: Bereits wenn sich der Regentropfen noch über einer Immobilie in freiem Fall befindet oder erst, wenn er in Grund und Boden eingedrungen ist? Was, wenn der Besitzer der Wasserleitung mit dem Eigentümer der Quelle über den Aufteilungsschlüssel der Wassergebühren in Streit gerät? Kommen dann am nächsten Morgen alle ungewaschen ins Büro? Kann es zu regelrechten Wasserkriegen zwischen der Vereinigung der Quellwasserlieferanten und der Grundwasserlobby kommen? Wem gehören Wolken. und wechseln sie den Besitzer, wenn sie vom Wind über die Landschaft getrieben werden? Dürfen Staaten künftig in ihrem Luftraum Regenwolken, die von jenseits der Landesgrenzen aufziehen, zur Wassergewinnung abschießen? Wie gefährlich ist es, wenn der Regen an die Börse kommt? Ist das alles nicht sozusagen Wasser in die Mühlen von Terroristen? Der Mensch besteht bekanntlich zu einem hohen Prozentsatz aus dem kostbaren Nass. Da liegt es doch auf der Hand, eine Körpersaftabgabe einzuführen. Denn es wäre nicht auszudenken, geriete eines Tages der menschliche Blutkreislauf in die Hände profitgieriger Broker, die seinen Preis dann nach Belieben hochtreiben, wie sie das bei Benzin tun. Das alles spricht eindeutig gegen eine Wasserprivatisierung. Es geht nichts über eine sachlich geführte Debatte.