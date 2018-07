Nach dem Diktatorensturz vor zwei Jahren sagten die Ägypter stolz, sie hätten die Angst verloren. Nun kehrt das Gefühl zurück. Als Angst vor sich selbst.

Ägypten verschwindet seit dem zweiten Jahrestag der Revolution am 25. Januar hinter einer Wand aus Rauch und Feuer, das Zentrum von Kairo gleicht einer Stadt im Kriegszustand. Im Land ziehen vermummte Banden umher und zünden Büros der Muslimbrüder an. Der Präsident hat über drei große Provinzen des Landes den Ausnahmezustand verhängt. Regierung und Opposition stehen sich unversöhnlich gegenüber. Der Armeechef Abdel Fattah al-Sissi warnt gar vor dem Zusammenbruch des Staates.

Bisher lautete die Lehre aus den arabischen Aufständen: Im Kampf um das Erbe der Diktatur kommt es in multiethnischen Ländern wie Syrien oder Libyen eher zu gewaltsamen Konflikten. Festgefügte Nationalstaaten wie Tunesien und Ägypten schaffen hingegen den friedlichen Übergang, in einer weitgehend unblutigen Revolution.

Diese klare Unterscheidung scheint nun nicht mehr zu stimmen. Droht in Ägypten ein Bürgerkrieg?

Die Kairoer Stadtansichten verheißen nichts Gutes. Umm Mohammed trägt eine dunkle Sonnenbrille, die ihre tiefen Tränensäcke verbirgt. Sie ist eine Ultra-Mutter, sie selbst und ihr Sohn sind Fans des Kairoer Fußballclubs Ahly. Die Ultras sind gefürchtet. Sie haben in der Revolution gegen das alte Regime gekämpft, heute randalieren sie gegen die Muslimbrüder. An diesem Morgen steht Umm Mohammed vor dem Gericht der Polizeiakademie unweit vom Flughafen. Hier werden die Urteile gegen die Angeklagten der schlimmen Fußballkrawalle in Port Said von vor einem Jahr verkündet. Damals starben über siebzig Fans, viele davon Ahly-Anhänger. Nun warten Umm Mohammed und die anderen ungeduldig auf das Urteil. Ihr Sohn ruft an und sagt, die Ahly-Fans träfen sich in der Innenstadt. Umm Mohammed steigt hastig in ein Sammeltaxi. Für sie ist heute der Tag der Rache.

Im Taxi läuft das Radio, die Gerichtsverhandlung wird live übertragen. Als das Todesurteil für 21 Angeklagte verkündet wird, meist junge Fußballfans aus Port Said, bricht Umm Mohammed in Jubel aus: "Wenn die restlichen Angeklagten auch hängen, bin ich glücklich."

Als sie am Stützpunkt des Ahly-Clubs am Nilufer ankommt, stürzt sie sich in ein Meer aus jubelnden Fans in roten Trikots. Bengalisches Feuer, Vuvuzelas, Chorgesänge. Die Ultras feiern nicht den Sieg ihres Clubs, sondern den nahenden Tod ihrer Gegner. "Es geht längst nicht mehr um Fußball", sagt Umm Mohammed. Für Leute, die die Richterentscheidung als zu hart empfinden, hat sie kein Verständnis. "Wer das Urteil nicht akzeptiert, hat auch den Tod verdient."

In Ägypten ist in diesen Tagen oft die Rede vom Tod. Sterben gehört zu den Krawallen mittlerweile dazu wie das Tränengas und die Polizeiknüppel. Jeden Tag werden Tote beerdigt. Die Menschen stumpfen ab. Und sie schlagen sofort zurück.

Direkt nach der Urteilsverkündung brechen in Port Said am Sueskanal schwere Unruhen aus. Angehörige und Fans des Fußballclubs Al-Masri stürmen die Gefängnisse, um ihre "Jungs" zu befreien. Ein Video im Internet wird später zeigen, wie Sicherheitskräfte auf die Menge schießen. Die Menschen weichen zurück, nur ein Rollstuhlfahrer bleibt mit einem Rad in einem Schlagloch hängen. Mehrere Kugeln treffen ihn in die Brust. Die Männer, die ihm helfen wollten, liegen blutverschmiert auf dem Asphalt.

In nur vier Tagen kamen in Port Said weit über vierzig Menschen ums Leben, mindestens tausend wurden verletzt. Aus den anderen Städten des Aufstands, Ismailia und Sues-Stadt, hört man nur wenig, das Militär ist eingerückt und hat eine Nachrichtensperre verhängt. Längst hat der islamistische Präsident Mohammed Mursi seine vorsichtige Haltung zu Militäreinsätzen im Innern aufgegeben. Wie unter Mubarak darf das Militär wieder Bürger verhaften. Auf der anderen Seite rüsten sich bewaffnete Jugendbanden. Ägypten versinkt in Gewalt und Gegengewalt. Berüchtigt ist der Schwarze Block, der überall im Land Büros der Muslimbrüder anzündet und neulich sogar den Präsidentenpalast abfackeln wollte.