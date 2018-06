Der Film war in den USA noch gar nicht in den Kinos, schon war er gebrandmarkt: Kathryn Bigelows "dokumentarischer Spielfilm" über die Jagd auf Osama bin Laden, so schrieben Kritiker, verteidige die Folter und sei eine moralisch unerträgliche Apologie von Qual und Erniedrigung. Die New York Times wettete darauf, dass Dick Cheney, ehedem Vizepräsident unter George W. Bush, Zero Dark Thirty "lieben werde". David Edelstein vom New York Magazine sieht in dem Film ein "Plädoyer für die Effizienz der Folter", das die Schreie der Unschuldigen in Abu Ghraib ersticke. "Zero Dark Thirty ist Hollywood und nicht die Wahrheit", sagt der Ex-FBI-Agent Ali Soufan im stern-Interview. Soufan muss es wissen; er hatte Mohammed al-Qahtani verhört, von dem angeblich der entscheidende Hinweis auf den Verbindungsmann zu Osama bin Laden stammt und der Ähnlichkeiten mit Bigelows Filmfigur aufweist. Laut FAZ hat sich inzwischen auch Bigelows Berater, der Geheimdienstexperte Peter Bergen, von dem Film distanziert.

Aber rechtfertigt Bigelow wirklich die Folter? Zero Dark Thirty, der jetzt in die Kinos kommt, beginnt ohne Bilder, die Leinwand bleibt schwarz, und der Zuschauer hört nur die verzweifelten Notrufe, die am Morgen des 11. September 2001 bei der Polizei eingehen. Der Impuls, den die Szene auslöst, ist klar: Es herrscht Ausnahmezustand, der islamistische Killer bin Laden muss mit allen Mitteln zur Strecke gebracht werden. Die zweite Szene zeigt einen CIA-Agenten, der einen wimmernden Gefangenen schlägt, in eine Holzkiste quetscht und immer wieder der Wasserfolter unterzieht. Fünfzehn Minuten dauert die Sequenz, sie wirbt nicht für die Folter, sondern zeigt sie in ihrer ganzen Abscheulichkeit. (ZEIT Nr. 3/13)

Doch indem Bigelow die beiden Szenen ästhetisch wirkungsvoll verklammert, erzeugt sie ein moralisches Dilemma, dessen Auflösung sie dem Zuschauer überlässt. Was zählt mehr – das Leben der Opfer oder das Leben des Islamisten? Was ist ein schuldiger Terrorist gegen die vielen Unschuldigen? Dass Folter barbarisch ist – daran lässt Bigelow keinen Zweifel; dass sie wirksam ist – daran zweifelt sie ebenso wenig. So ist Zero Dark Thirty am Ende doch ein Legitimationsfilm für die traumatisierte Nation: Im war on terror, legt er dem Publikum nahe, hat Amerika seine heiligen Prinzipien verletzt, doch nur durch diesen Gesetzesbruch konnte es seinen Todfeind zur Strecke bringen.