In den vergangenen Wochen fanden in St. Moritz die Weltmeisterschaft im Viererbob statt. Die deutschen Bobfahrer räumten viel Gold ab. So wie beim Rudern der Achter die Königsdisziplin ist, träumt jeder Bobpilot von der Meisterschaft mit dem großen Viererschlitten.

DIE ZEIT Nr. 6/2013