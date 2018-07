Ein Bild, das innen nach außen kehrt: Hier schläft einer, und die Welt um ihn herum verwandelt sich zur Traumkulisse. Alles ist gestochen scharf, aber doch grandios unklar: Ob er eben noch bei vollem Bewusstsein auf der Straße wanderte, ob er übermannt von Erschöpfung anhielt, sich ans Mäuerchen lehnte, wegdämmerte und nun träumt, dass sein Pfad direkt in die Wolken statt um den nächsten Hügel führt? Oder ob der Mann in Wirklichkeit nie dort war, sondern sich als Wanderer nur imaginiert und eigentlich in seinem Bett liegt? Was Rudolf Schlichters Gemälde von 1950 zeigt, ist die Szene eines Übergangs. Der Schläfer (versteigert am 11. Dezember 2012 für 8.500 Euro bei Ruef Kunstauktionen in München) heißt das Bild, eigentlich meint es "Der Einschlafende". Denn hier scheint das sichtbar zu werden, was sonst direkt in die Untiefen des Vergessens wandert: der Moment zwischen Wachsein und Schlafen, die Sekunden, in denen der Geist beginnt hinüberzugleiten und sich im nicht greifbaren, nicht beschreibbaren Dazwischen befindet. Im Bild sind es die dunklen Wolken, die sich von unten über dem Schlafenden zusammenziehen und ihn bald vollends mit ihren Schatten umnebeln werden. Im Hintergrund aber schlängelt sich die Straße gen Horizont und löst sich im Himmel auf. Eine Szene, fast wie bei Dalí, nur weniger grotesk, weniger bedrohlich. Die Gefahr, so wirkt es bei Schlichter, dem 1955 verstorbenen Künstler der Neuen Sachlichkeit, liegt in diesem Falle nicht jenseits des Ufers, dort, wo die Traumreise im Tiefschlaf und damit im völlig fantastischen Bilderland endet, sondern auf der anderen Seite, die der Schlafende dabei ist, hinter sich zu lassen: der Realität. Ihre Reste lassen nichts Gutes ahnen, grau in grau sind die Kleider des Mannes, die Züge in seinem Gesicht wirken angespannt, als spule sich Schlimmes hinter den Lidern ab. Erdrückend wirken die Felsen an beiden Seiten, dort wo er jetzt liegt, erst weiter hinten eröffnet sich hoffnungsvoll der grüne Hügel. Was auch immer der Schläfer erlebt hat, welche Realität er noch sieht und hinter sich lassen will: Jetzt soll er ruhen, auf blassrosa, sanft gewundenen Wegen, die sich im Horizont verlieren. Und wir möchten ihm dabei zusehen.