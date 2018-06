Die Kölner Bistumsleitung um Kardinal Joachim Meisner trägt nach ZEIT-Informationen eine Mitschuld an der Abweisung einer vergewaltigten 25-Jährigen an zwei katholischen Kliniken. Die Ärzte lehnten die Behandlung der misshandelten Frau ab, da die Verabreichung der "Pille danach" an katholischen Kliniken in Nordrhein-Westfalen verboten ist. Kardinal Meisner entschuldigte sich später im Namen der Kirche: "Dieser Vorgang beschämt uns zutiefst, denn er widerspricht unserem christlichen Auftrag und Selbstverständnis." Was der Frau widerfahren sei, hätte nie geschehen dürfen.

Dagegen erklärte ein Aufsichtsratsmitglied der Kliniken, das aus Furcht vor Repressalien anonym bleiben will, dass die Bistumsleitung die katholischen Krankenhäuser unter Druck setze und den Ermessensspielraum der Ärzte unzulässig beschneide. Dies führe zu Kurzschlussreaktionen wie im Fall des Vergewaltigungsopfers. Irmgard Kopetzky von der Beratungsstelle "Frauen gegen Gewalt" sagt, man könne bestätigen, dass auch engagierte Mitarbeiter der beiden Kliniken zunehmend verunsichert worden seien. Die Organisation Caritas klagt, es sei in dieser Atmosphäre schwierig, vergewaltigten Frauen Rat und Hilfe zukommen zu lassen.

Wie jetzt bekannt wurde, hatten konservative Fundamentalisten rund um kreuz.net und Gloria.tv vor elf Jahren katholische Krankenhäuser bespitzeln lassen, um Ärzte zu überführen, die die "Pille danach" verabreichten. Das Bistum Köln versandte anschließend ein Rundschreiben mit sehr eng gefassten Verhaltensregeln an das Personal der Krankenhäuser.