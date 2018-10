Der Kanton Basel-Landschaft macht keinen Sinn mehr. Dies sagt mir mein allzu großer Bauch. Es ist ein Unterbaselbieter Bauchgefühl. Es rumort 200 Meter westlich von der Grenze zu Basel-Stadt. Es rumort in Allschwil, in der einwohnerreichsten Stadt im Kanton Basel-Landschaft. Es ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Eine knapp 20.000 Einwohner zählende Stadt. Eine Stadt, die in Wirklichkeit ein Teil der knapp zehnmal größeren Stadt Basel ist.

Ich war und bin immer stolz auf meine Stadt Basel. Auf das Herz Europas, den wichtigsten Rheinübergang, die Konzilstadt, die Basler Fasnacht, das Kunstmuseum, die Universität; stolz auf Paracelsus, Bernoulli, Burckhardt, Nietzsche, Gauguin, van Gogh, Picasso, stolz auf eines der besten Opernhäuser Europas und natürlich auf den FC Basel. Damit kann ich mich identifizieren.

Will ich einen neuen Pass lösen, muss ich in meine Kantonshauptstadt Liestal im Oberbaselbiet. Im Oberbaselbiet herrscht mehrheitlich ein ganz anderes Bauchgefühl. Dort wird alles abgelehnt, was mit Stadt, Welt und Offenheit zu tun hat. Kulturelle Institutionen wie Theater, Oper oder Orchester werden mit dem verhassten städtischen Bürgertum gleichgesetzt, dem man 1833 gerechterweise den Buckel vollgehauen hat. Bezeichnenderweise ist der "geradezu höchste weltliche Feiertag der Liestaler Männer und Kinder" – wie auch vieler anderer Oberbaselbieter Gemeinden – der Banntag. An diesem Tag gehen die Männer die Gemeindegrenzen ab, ballern mit Vorderladern in der Gegend rum und freuen sich über die Schießpulverschwaden. Der Banntag gilt als die wichtigste heimische Kulturtradition des Kantons Basel-Landschaft. Mit einer Kultur des Schießpulvers konnte ich mich nie identifizieren.

Die Oberbaselbieter bestrafen die Stadt bis heute mit anhaltendem Zorn

Der Banntag ist ein Relikt aus einer Zeit lange vor der Kantonstrennung. Die Kontrollgänge entlang der Gemeindegrenzen machten wohl lange Sinn, da das Baselbiet über Jahrhunderte pachtzins-, zehnten- und frondienstpflichtiges Untertanengebiet der Stadt und des Fürstbistums Basel war. Die gezinkten Landvermessungsinstrumente der städtischen Vögte waren nur einer der Gründe für immer wiederkehrende Klagen und Aufstände der zum Teil leibeigenen Landbevölkerung. Den Basler Herrschaften und Pfaffen traute man damals alles zu, was die Geldbeutel innerhalb der Stadtmauern mehren und das Hungergefühl außerhalb der Tore wachsen ließ.

Kantonsfusion Basel Die Fusion Im ersten Quartal 2013 werden gleichzeitig in den Kantonen Basel- Stadt und Basel-Landschaft die Unterschriftsbögen für die »Kantonale Volksinitiative für die Fusion der Kantone Basel-Stadt und Kanton Basel-Landschaft« (BS) und für die »Formulierte Verfassungsinitiative für die Fusion der Kantone Basel-Stadt und Basel- Landschaft« (BL) eingereicht. Vorhergehende Fusions-Initiativen wurden jeweils von beiden Kantonen 1936 und 1958 angenommen. Die entscheidende Abstimmung zur Realisierung der Wiedervereinigung wurde aber vom Kanton Basel- Landschaft 1969 wuchtig verworfen.

Die Basler wussten nach Napoleons Fall auch nichts Klügeres zu tun, als die aristokratisch geprägte vorrevolutionäre, die Landschaft nicht genügend repräsentierende Ratsordnung wiederherzustellen. Sie hatten den ersten schweizerischen Freiheitsbaum in Liestal wohl nicht allzu ernst genommen, was sich bitter rächen sollte. Die Landbevölkerung hatte während der Helvetik intensiv an der Freiheit gerochen. Und die waren sie nicht mehr bereit aufzugeben: Provokationen, Aufstände, Volksabstimmungen, Verfassungen, Scharmützel und Strafexpeditionen reihten sich aneinander und zermürbten die Stadt derart, dass immer mehr Stimmen laut wurden, die sich freiwillig von den "Rampassen" trennen wollten. Die Kantonstrennung vollzog sich de facto am 3. August 1833 im Entscheidungsgefecht zwischen den verfeindeten Parteien an der Hülftenschanz bei Frenkendorf. Als sich am Abend der Pulverdampf verzogen hatte, die Baselbieter Truppen ihren Blutrausch im Birsfelder Hardwald an den fliehenden baselstädtischen Soldaten ausgelebt hatten und damit die Trennung des Baselbiets von der Stadt auch militärisch besiegelt war, ging es schon bald um die Frage, wie das Vermögen und die Kulturgüter zwischen den neuen Kantonen aufzuteilen seien. Gemäß den Bevölkerungsanteilen wurde der Schlüssel zwei Drittel (Basel-Landschaft) zu einem Drittel (Basel-Stadt) festgelegt. Unter der Aufsicht eines Zürcher Oberschiedsrichters gingen von dem auf 1,5 Millionen Franken geschätzten Staatsgut 953.000 und vom auf 3 Millionen geschätzten Kirchen- und Schulgut 1,9 Millionen Franken an den Kanton Basel-Landschaft. Der Münsterschatz, zu dessen ältesten Kostbarkeiten die Schenkungen Heinrichs II. anlässlich der Münsterweihe aus dem Jahre 1019 zählen, wurde in drei gleichwertige Lose aufgeteilt. Zwei Lose gingen an Basel-Landschaft, eines an Basel-Stadt.