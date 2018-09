Laura Himmelreich hatte geahnt, dass ihr Porträt Der Herrenwitz die FDP verärgern würde: Schließlich beschreibt sie darin, wie der neue Spitzenkandidat Rainer Brüderle ihr Dekolleté kommentiert und beim Anblick von Kühen erotische Anspielungen macht. Dass sie zur Vorkämpferin einer nationalen Sexismusdebatte werden würde und zu deren Streitobjekt, damit hatte die 29-jährige stern-Reporterin nicht gerechnet.

Himmelreich arbeitet seit zwei Jahren als einzige Politikredakteurin im Hauptstadtbüro des stern. Von Anfang an berichtete sie über die FDP. Sie hat den Parteichef Philipp Rösler und den NRW-Vorsitzenden Christian Lindner porträtiert und war im Vorjahr mit einer Gesellschaftsreportage zum Thema Pflege beim Reporterpreis nominiert.

Brüderles Spruch "Sie können ein Dirndl auch ausfüllen" kam ihr schon an jenem Januarabend vor einem Jahr berichtenswert vor. Brüderle fiel ihr auch danach immer wieder durch plumpe Sprüche auf, sexuell belästigt hat sie sich jedoch nie gefühlt. Mit der Zeit verfestigte sich bei ihr der Eindruck eines Politikers, der die moderne Gesellschaft nicht versteht.

Nach dem Vorfall hat Himmelreich ihr Verhalten gegenüber Brüderle nicht verändert: Freundlich zu sein und auf Presseterminen mit ihm Gespräche zu führen, verstand sie als Teil des Jobs. Als sich in diesem Januar abzeichnete, dass Brüderle nach der Niedersachsen-Wahl ein wichtiges Amt übernehmen würde, hat Himmelreich ihn auf zwei Terminen begleitet. Auf Fotos, die dabei entstanden sind, sieht man die beiden mit freundlichen Gesichtern. Die Bild-Zeitung hat eins auf ihrer Titelseite gedruckt und dazu geschrieben: "Brüderle und die Reporterin".

Da momentan jeder Satz von ihr Schlagzeilen produziert, gibt Himmelreich derzeit keine Interviews. Sie will den Eindruck vermeiden, sie führe eine persönliche Kampagne gegen Rainer Brüderle. Ihr Chefredakteur hat sie in der Talkshow von Günther Jauch vertreten. Die Redaktion will zeigen, dass sie hinter der Autorin steht. Und hinter dem Text.

Die häufigste Frage der Kritiker lautet: Warum hat sie über den Vorfall an der Hotelbar erst ein Jahr später geschrieben? Himmelreich hat darauf am Tag vor der Veröffentlichung auf Twitter geantwortet: "Warum kommt erst jetzt die Geschichte? Weil es relevant ist, wenn das ›neue Gesicht‹ der FDP veraltete Klischees lebt." Für den stern wurde ein großes Brüderle-Porträt erst interessant, als er als Parteivorsitzender und Spitzenkandidat ins Spiel gebracht wurde. Also diesen Januar, ein Jahr nach dem Abend mit dem Dirndl-Spruch.

"Unverschämt" fand FDP-Entwicklungsminister Dirk Niebel den Bericht und sagte ein Interview ab, das er dem stern Anfang Januar selbst angeboten hatte. Himmelreich will trotzdem erst einmal weiter FDP-Termine besuchen, auch das Fraktionsfrühstück mit Rainer Brüderle. Sie will sich nicht verstecken.

Viele finden Laura Himmelreich "mutig". Zigtausende Frauen sprechen seit vergangener Woche auf Twitter über ihre Erfahrungen mit Sexismus, sogar im Ausland hat man inzwischen davon gehört, Frauen aus Kanada und den USA haben Himmelreich Leserbriefe geschrieben, sie hat sogar ein paar positive Rückmeldungen aus der FDP bekommen.

Nur eines wird in der aufgeheizten Stimmung oft vergessen: Den Begriff "sexuelle Belästigung" hat die Autorin selbst nie verwendet.