Unter der Ägide von Scrabble Deutschland e.V. werden bundesweit sowie in Österreich und der Schweiz alljährlich zehn Turniere ausgetragen. Den Auftakt 2013 bildet der Externsteine-Cup, der in acht Tagen in Horn-Bad Meinberg beginnt. Wie man sieht, gibt sich manch Ausrichter große Mühe mit der Bezeichnung seiner Veranstaltung. So schlägt der Name oben genannten Wettbewerbs die Brücke zwischen den Buchstabensteinen und der Sandsteinformation im Teutoburger Wald. In Berlin treffen sich die Spieler zur Scrabbinale – in Anlehnung an die dortigen Filmfestspiele. An der Elbe geht es beim Fairmasters um Punkte, schließlich sind Viermaster eng mit Hamburg verbunden. Näheres über alle Turniere erfahren Sie auf der Seite scrabble-blog.de. Sollten Sie in Ostwestfalen-Lippe wohnen, ist die Gelegenheit günstig: Bei Redaktionsschluss waren noch zwei Startplätze frei.

Welcher Zug bringt hier mehr als 70 Punkte?

Lösung aus Nr. 5:

In Holger Martins Rätsel brachte der Imperativ ERDICHT auf 11B–11H insgesamt 87 Punkte

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de