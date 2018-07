Jede Großveranstaltung braucht eine Form, besonders, wenn sie so elementare Bedürfnisse wie Essen, Trinken und Vergnügen zu befriedigen verspricht. Zu diesem Zweck bringt man imposantere Menschenmengen heute nicht mehr bahnhofshallenartig zusammen, wie Popkonzerte und Diskotheken, die egalitären Schöpfungen der sechziger Jahre, es verlangten. Man beschränkt sich auch nicht auf Gäste aus nur einer Gesellschaftsklasse oder Menschen mit demselben öffentlichen Standing wie auf den Filmbällen der fünfziger Jahre, als große Rundtische Planeten waren und die daran Platzierten Satelliten, die nach dem Dessert ungestört in andere Bahnen wechseln konnten. Noch 1971 fand Mohammed Reza Pahlevi für das 500 Köpfe zählende Bankett zur Feier des 2.500-jährigen Bestehens des Persischen Reiches einen Weg, symbolische Gleichheit unter seinen Gästen herzustellen. Er ließ einen serpentinenförmig verlaufenden Tischring konstruieren, der alle Staatsoberhäupter, Würdenträger und ihre Entourage auf einem Niveau situierte. Keine dieser Protokolllösungen, weder der demokratisch undefinierte Raum der Raver noch die auf Augenhöhe gebrachte, handverlesene Elite, hat sich erhalten.

Wer nach der Verleihung der Goldenen Kamera bei der Dinnerparty in der Axel-Springer-Passage dabei sein durfte, fand sich in einer postmodern verbrämten Erlebnislandschaft voller Vorhänge, Stufen und Stellwände wieder. Glamouröse Barinseln, die kulinarischen Stände österreichischer Gastronomen und Sensationen bietende Markenauftritte schufen eine Atmosphäre zwischen Jahrmarkt und Weltausstellung. Der Promenierende stieß auf immer andere, artig proportionierte Delikatessen und jeder Stimmung huldigende Getränke, er konnte sich bei der Deutschen Post auf einer Briefmarke verewigen und auf der Mercedes-Nebelfläche vom Musikgeschmack des eigens eingeflogenen DJs Boy George bedröhnen lassen. Es gab bequeme Sitzgelegenheiten in Fülle, auf denen das Blut in die stilettogequälten Zehenspitzen zurückfließen durfte. Der Frack war de rigueur, und auch die Damen signalisierten mit Seidenroben im Vionnet-Stil, Schleppenkleidern, Bustierkreationen, freizügiger Spitze und Edelsteinen, dass dieser Abend für sie ein großer Auftritt war.

Wer allerdings auf einen Schwatz mit der Alpha-Prominenz gehofft hatte, die zuvor in der Verleihungszeremonie zwei Stunden lang von Fernsehkameras liebkost worden war, wurde enttäuscht. Denn auf subtile Weise war bei allem Kirmes buchstäblich durch die Hintertür die Gradierung der mittelalterlichen Herrschertafel restituiert worden, um dem Abend Glanz verleihende Gäste wie Sigourney Weaver, Clive Owen, Al Pacino, Lang Lang und Joe Cocker von allzu viel Bewunderung abzuschirmen. Hinter einer von Sicherheitsleuten bewachten Nelkenbrüstung aßen sie unbehelligt und waren durch einen Personaleingang in der Tiefe ihres Winkels irgendwann verschwunden. Wie im Ancien Régime konnte man ihnen hinter den Nelken postiert beim Speisen zuschauen, niemand wurde vertrieben, dies schien sogar erwünscht zu sein.

Kaum sichtbar, nahe dem Schlupfloch, residierte Hollywood. Hans-Dietrich Genscher, Laudator von Dieter Hallervorden und der einzige, der sich für das Bankett des Schahs qualifiziert hätte, ging früh und nahm dabei den Weg durch die Menge. Unter der neuen Aristokratie hatte er nichts mehr zu suchen. Wir aber sind dank der Kameras, Satelliten und terrestrischen Frequenzen auch im neuen Persepolis staunend dabei. Nur sollte man diese moderne Architektur der Gleichheit, die den Verbrüderungsimpuls durch Brot und Spiele ablenkt, nicht mit dem Glück des öffentlichen Raums verwechseln.

