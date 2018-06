Lass reinlaufen !

Jazz hatte immer eine komische Komponente, denken wir nur an Louis Armstrong, den schwarzen Unterhalter mit dem goldenen Horn von Afrika. Man fragt sich heute allerdings manchmal, wie freiwillig das war. Der Berliner Weiße Rudi Mahall ist ein Klarinetten-Buster-Keaton aus eigenem Antrieb. Die Enttäuschung heißt vielversprechend sein Quartett, Vier Halbe die neue Platte. »Lass reinlaufen, Rudi!«, möchte man ihm zurufen; Jazz war ja immer auch Frühschoppen. Der trunkene Witz setzt sich bis in die Titel der Stücke fort. Möbelrücken heißen sie, Falsches Publikum oder Schlagzeug für Anfänger. Jenseits aller Spaßvogelei spielen die Rudimusiker brillanten Bop im Hin und Her zwischen den fantastisch klingenden Bläsern (an der Trompete Axel Dörner) und der Rhythmusgruppe (Jan Roder, Uli Jennessen). So warfen sich einst Ornette Coleman und Don Cherry die Bälle zu. Mehr davon! Ulrich Stock



Die Enttäuschung: Vier Halbe

(Intakt Records)

Mut zum Fluss

Wenn man in der harten Welt des Jazz im zarten Alter von 25 die vierte Platte herausbringt, dann darf es auch schon eine Live-Aufnahme sein. Manche Musiker sind eben schneller als andere. Der Westfale Pablo Held setzt sich im Bird’s Eye in Basel ans Klavier, Robert Landfermann am Bass und Jonas Burgwinkel am Schlagzeug kommen hinzu. Die Drei berserkern weder in Sturm und Drang, noch präsentieren sie ein ausgeklügeltes Programm. Sie suchen das Abenteuer und die Überraschung, indem sie auf den Moment vertrauen. Spontan spielen sie ein paar Töne und überlassen sich dann dem Fluss, der sich daraus ergibt. Möge er sie durch den Abend tragen. Auf ihrer Expedition ins Ungewisse sind sie dann aber so frei, sich aus den 40 Stücken ihres Repertoires zu nehmen, was sie grad brauchen können. Lyrisch, fein und wach klingt das. Macht Lust, sie mal auf der Bühne zu sehen. Ulrich Stock

Pablo Held: Trio Live

(Pirouet Records)

Ohne Kratzer

Von G-Dur nach C-Dur ist es nicht beschwerlich, und vom Violoncello übersiedelt man zur Theorbe, der langleibigen Tante aus der Lautenfamilie, ebenfalls ohne Magengrimmen. Der alte Johann Sebastian Bach war ja ein Meister der Selbstverwertung und hätte der Fremdanleihe durch Hopkinson Smith gewiss seinen Segen gegeben. Der spielt die ersten drei von Bachs Cello-Suiten auf einer Theorbe. Ist das sinnvoll? Nun, Umzugsfirma Smith macht keinen einzigen Kratzer, Bachs Musik bleibt heil, bleibt privat, gewinnt allerdings neue Resonanz; man lernt die drei Werke auf neuen Saiten kennen. Smith spielt linientreu, ist aber auch ein Melancholiker, der etwa die Sarabande der G-Dur-Suite wie eine frei schwingende Jazzballade musiziert – manche Töne fallen im Verlauf ein bisschen leiser aus (aber nie unter den Tisch). So atmet Bach nach Transplantation wundersam und wundervoll weiter. Wolfram Goertz

J. S. Bach: Cello-Suiten 1, 2 & 3

Hopkinson Smith (Naïve/Indigo)

Ach, Rilke

Sie ist die Luftakrobatin ihres Fachs, eine Primadonna der Sinnes- und Gedankenhelle: Barbara Hannigan, Sopranistin, Tänzerin, Freundin Alter wie Neuer Musik. Die Begegnung mit Henri Dutilleux, 97, dem eigenbrötlerischen Altmeister der französischen Moderne, muss für die Kanadierin eine Erweckung gewesen sein. Es knistert förmlich, wenn Hannigan ins synästhetische Dickicht von Dutilleux’ Correspondances eintaucht, Orchesterlieder des Jahres 2003 auf Texte von Rilke, Solschenizyn, van Gogh und des indischen Dichters Prithwindra Mukherjee. Eine Stimme unter Gegenstimmen, ein Pigment im Farbenmeer, das umso heller leuchtet, je bedingungsloser es sich hingibt. Und auch Esa-Pekka Salonen und das Orchestre Philharmonique de Radio France beherzigen Rilke: »Nicht mehr für Ohren ...: Klang/ der, wie ein tieferes Ohr,/ uns, scheinbar Hörende, hört./ Umkehr der Räume...«. Christine Lemke-Matwey

Henri Dutilleux: Correspondances

Barbara Hannigan, Esa-Pekka Salonen (DG)

August, der Autarke

Jetzt hat es August Klughardt erwischt. Der Liszt-Freund und Pianist hatte es sich behaglich in der Vergessenheit eingerichtet, da kommt ein Kölner Streichquartett daher und spielt zwei Werke aus den 1880er Jahren derart prägnant und klug, dass wir bekennen müssen, von Mendelssohn bis Brahms auch schon Langweiligeres gehört zu haben. Zwischen souveränen Formspielen, dunklem Melodram und unendlicher Zärtlichkeit weiß diese Musik vom Ende einer Epoche. Klughardt, ein Autarker, der sich als Konservativer tarnt? Das Pleyel Quartett um Ingeborg Scheer beeindruckt mit dem Streichquartett F-Dur und überwältigt mit dem Klavierquintett g-Moll, bei dem Tobias Koch am Fortepiano sitzt. Es sind eben immer noch die Kollegen von der »historischen« Fraktion, die die großen Funde machen. Die Pleyels legen dabei auch spieltechnisch die Latte so hoch, dass es nicht besser sein könnte. Volker Hagedorn

August Klughardt: Kammermusik

Pleyel Quartett (CAvi-music)