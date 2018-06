Für sein Buch 111 Kölner Geschäfte, die man gesehen haben muss hat Sebastian Reichert einige echte Raritäten der kölschen Konsumwelt ausgegraben: die Bärendreck-Apotheke etwa, in der es nichts anderes zu kaufen gibt als Lakritz – 600 Sorten aus 20 Ländern. Oder das Landkartenhaus Gleumes am Hohenstaufenring. Auch vom Laden für Ritterrüstungen und Schwerter in der Altstadt dürften selbst viele gebürtige Kölner noch nie gehört haben.



Nicht alle der aufgeführten Geschäfte sind wirkliche Entdeckungen, den Maus-Laden oder 4711 auf der Glockengasse finden die meisten Touristen auch ohne Reiseführer. Aber Reichert erzählt zu jedem Laden auch eine interessante, amüsante oder anrührende Geschichte. Textchen über Traditionsläden wie die Bäckerei Zimmermann, Zoo & Samen Loeser oder Auto Strunk fügen sich zu einer kleinen lokalen Geschichtsstunde.



Wer weiß schon, dass der DFB-Pokal von einem Goldschmiedemeister in Keldenich gefertigt wurde? 111 Kölner Geschäfte ist ein origineller Reiseführer, mit dem (Wahl-)Kölner oder Besucher die Domstadt von einer ungewöhnlichen Seite kennenlernen können. Enthalten ist übrigens auch ein Bonusheft, mit dem man in 98 Kölner Geschäften kleine Geschenke oder Rabatte bekommt. Schön die Kreditkarte festhalten!