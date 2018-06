Es stimmt eben doch: Man sieht nur, was man weiß. Der ahnungslose Blick erkennt einen Piepmatz, niedlich und harmlos. Hübsch, dieser weiche Flaum auf der Brust. Die farblich ins Graue, ins Stahlblaue, ins Bräunliche spielenden Schwungfedern. Der kühne Tupfer Rot auf den Flügelspitzen, dazu das forschende Auge! Und der weich angedeutete Schatten macht alles lebendig.

Doch das Aquarell ist alles andere als eine dekorative Ornithologen-Studie. Anatomisch korrekt zu arbeiten, das war dem anonymen Künstler zu wenig. "Sehr selten, sehr spannend" nennt Aurelio Fichter dieses Blatt (14,4 mal 19,1 Zentimeter, 35.000 Euro). Der Frankfurter Kunsthändler, promovierter Kunsthistoriker, führt gleich mal berühmte Verwandte des Vogels an, etwa Lucas Cranachs Zwei tote Seidenschwänze (1530) oder Dürers Hasen oder das Kleine Wiesenstück.

Und das ist noch nicht alles. Denn auf dem Stöckchen balanciert und wippt unser Seidenschwanz zwischen Wissenschaft und Religion, den großen Polen des 16. Jahrhunderts. Darauf verweist jedenfalls der Text am oberen Bildrand, der den Vogel in einen quasireligiösen Kontext-Käfig befördert: "A.o. 1553 Sindt dieser Vögel sehr viel in Tuitsland gefangen worden..." Der Seidenschwanz galt als Bote von Unheil, wurde auch Pestvogel genannt. Nur bei Nahrungsknappheit ließ sich der eigentlich in Nordskandinavien und Kanada lebende Singvogel in Mitteleuropa blicken, in Schwärmen "wie ein Näbel". Dann bekamen es seine Zeitgenossen mit der Angst zu tun, folgten doch häufig Kälte, Dürre oder Hunger. Und eben – die Pest.

Prodigiensammlungen, also Wunderzeichen-Kompilationen, waren eine Leidenschaft des späten 16. Jahrhunderts, eine Art Docutainment der gebildeten Stände. In Naturphänomenen und ihren Folgen einen Beweis für das Wirken Gottes zu sehen, war eine wirksame Strategie der Kirchenfürsten, die Gläubigen zur Buße aufzurufen.

Im Katalog wird das Blatt eingeordnet als "Zeugnis einer Annäherung an die Natur, die in ihrem Realismus bereits auf die Überwindung des Abergläubischen hinweist". Wikipedia meldet, der Seidenschwanz wiege nur 60 Gramm, sein Ruf erinnere an einen klingelnden Schlüsselbund. Dass so ein Vogel locker 450 Jahre alt werden kann, steht da nicht.