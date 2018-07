In Brüssel an der Rue de la Loi herrschte an diesem letzten Dienstag im Januar gute Laune. Trotz sechsstündiger Sitzung im fensterlosen Kabäuschen mit einem Dutzend Menschen – und halb so vielen Kaffeekannen. Vor der Presse, nach getaner Arbeit, flachsten und scherzten die beiden Chefdiplomaten: links der Schweizer Yves Rossier, rechts der Ire David O’Sullivan. Verflogen war der Eindruck, dass sich die Verhandlungen der Schweiz mit der EU in einer Sackgasse befinden.

Drei Tage später, am Freitagnachmittag im Bundeshaus West in Bern. Im Büro des Staatssekretärs liegen aufgeschlagene Akten auf den Tischen, auf einem Sideboard steht Klimbim aus aller Herren Länder. Yves Rossier, klein gewachsen, kurze Locken und eine feine Metallbrille, eilt in sein Büro und plumpst in den Ledersessel. Er ist zufrieden. "Ich finde es natürlich schön, dass sich die öffentliche Wahrnehmung unserer Beziehung zur EU geändert hat", sagt er. "Aber bitte, deswegen glaube ich nicht, dass jetzt alles ganz anders ist." Dann beginnt er einen rasanten, mit geistreichen Zitaten gespickten Vortrag über seine Faszination für Politik.

Aber Yves Rossier ist kein Luftikus, sondern ein Praktiker. Er weiß: Geschenke gibt es in der Diplomatie keine, nur Interessen. Einige davon teilt man. Diese wollen Rossier und sein Kollege O’Sullivan bis im Sommer ausloten und anschließend ihren Chefs unterbreiten: der Schweizer dem Bundesrat, der Ire der Europäischen Kommission. Über die Details herrscht bis dahin Schweigen. Rossier sagt: "Es gibt viele Arten, etwas richtig zu machen. Das Richtige ist nicht binär. Das Schlimmste aber ist, wenn man im Ungefähren bleibt – in der Diplomatie wie allgemein im Leben."

Vor einem Jahr ernannte FDP-Bundesrat Didier Burkhalter seinen heute 52-jährigen Parteikollegen Yves Rossier zum Staatssekretär im Außenministerium (EDA). "Tout Berne" war überrascht. Die Berufung war ein Wagnis. Der Freiburger Rossier stammt nicht aus dem Serail des Departements. Sein Zuhause war lange die Innenpolitik: Er war Berater der freisinnigen Bundesräte Delamuraz und Couchepin, leitete die Spielbankenkommission und war später Direktor des Bundesamts für Sozialversicherungen. Kritiker bemängelten, Rossier habe nie als Diplomat gearbeitet, nie eine Botschaft geführt. Er habe keine persönlichen Kontakte nach Brüssel, Berlin, Paris oder Washington. Manche befürchteten gar, ihm fehlten die Umgangsformen, um auf dem diplomatischen Parkett, dieser "Ferrero-Rocher-Welt", wie Rossier sie nennt, zu bestehen. Heute sagt er: "Ich habe nicht den Eindruck, dass ich am falschen Ort bin. Ein Schweizer Diplomat muss mit den Winden spielen können, auch wenn sein Schiff keinen Motor hat. Einen Motor haben nur die Großmächte." Ja, der Mann hat ein gesundes Selbstvertrauen.

Für Bundesrat Burkhalter war Rossier eine naheliegende Wahl. Er ist die Antithese zu seinem stillen Chef, der kaum je öffentliche Auftritte hat und dessen Außenpolitik selbst für Insider nur schemenhaft erkennbar ist. Burkhalter sagt: "Wer ruhig bleibt, bekommt mehr." Rossier meint: "Langsamkeit ist nicht ein Wert per se." Yves Rossier ist der bad cop und Didier Burkhalter der good cop. Ob das eine gute Arbeitsteilung ist, wird sich weisen.

Wie stark Rossier die Außenpolitik prägt, zeigte sich am 30. November 2012. Überraschend lud Bundesrat Burkhalter zur Pressekonferenz nach Bern. Thema: Europapolitik. Und er redete Tacheles: "Es ist sehr wichtig, dass man weiterhin für den bilateralen Weg kämpft." Ein EWR-Beitritt sei weder mehrheitsfähig noch wünschenswert. Die Schweiz dürfe sich von der Europadebatte nicht auseinander dividieren lassen. Es gehe um die "cohésion nationale", den nationalen Zusammenhalt.

An diesem Novembermorgen sprach aus dem Außenminister sein Staatssekretär. Denn noch bevor Yves Rossier sein Amt antrat, sagte er gegenüber dem welschen Radio: "Die Außenpolitik birgt immer die Gefahr, dass sie das Land teilt." Noch vor der Pressekonferenz seines Chefs betonte er wiederholt: "Der EWR ist der schlechteste aller Deals."

Wer nun aber einen Richelieu im EDA fürchtet, der irrt. Yves Rossier, Sohn eines Bankangestellten und einer Sekretärin, ist eine geborene Nummer zwei: "Wir Beamten müssen das Terrain bereiten, damit die Politik ihre Aufgabe machen kann." Er weiß haargenau, wo die Grenzen seiner Macht sind – und erarbeitet sich dadurch in diesen die größtmöglichen Freiheiten. Das ist einer, der riskiert es auch mal, sich von seinem Chef zusammenstauchen zu lassen, wenn er von einer Idee überzeugt ist. Dann hält er eisern daran fest.