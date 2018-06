Das nächste Kultobjekt von Apple wird also eine Uhr. Sagt das halbe Silicon Valley. Schreibt die New York Times, die wiederum mit Mitarbeitern von Apple gesprochen hat, deren Namen sie nicht nennt. So eine Nachrichtenlage als Gerüchteküche zu bezeichnen ist formell richtig, aber so entweichen nun einmal Neuigkeiten aus den Entwicklungsabteilungen in Kalifornien.

Eine iWatch soll genauso wenig eine Uhr sein, wie das iPhone in erster Linie ein Telefon ist. Die eigentliche Faszination wird ganz woanders liegen. Aller technischen Logik folgend, wird die iWatch ihrem Träger erlauben, sich selbst zu vermessen, wie es kein einziges massentaugliches, tragbares Gerät zuvor getan hat. Die Funktionen sind im Detail noch nicht bekannt, aber das Prinzip eines solchen Werkzeugs ist die Optimierung des Körpers. Es liefert die Daten für den physiologischen Feinschliff am Ich. Der Träger wird sich selbst sekündlich vermessen, seine Körperwerte jederzeit abrufen und dieselben automatisch in eine große Statistik des persönlichen Wohl- oder eben Missbefindens einspeisen können. Nach Gehirndoping, kommerzieller Yogabewegung und allgemeiner Fitnesswelle kommt nun die persönliche Gesundheitsstatistik für jedermann, bei der es zunächst jedem Einzelnen überlassen bleibt, daraus seine Schlüsse zu ziehen.

Wahr ist, dass es einen möglichen Termin für den Verkaufsstart einer iWatch noch nicht gibt. Aber genauso wahr ist, dass die beschriebenen Funktionen keine Science-Fiction mehr sind. Kleine Begleiter, die sich ans Handgelenk schmiegen, messen den Puls, den Blutdruck, die zurückgelegte Strecke beim Joggen, den Stresspegel, Fieber und ein paar andere Krankheitssymptome mehr. Und natürlich gibt es schon kleine Programme fürs iPhone, ein paar Dutzend Apps, die anhand von rudimentären Körperdaten den Glückszustand des Trägers ableiten oder ihm eine wenigstens entspannte Haltung attestieren.

Solche Funktionen in einem uhrartigen Handgelenkcomputer zusammenzufassen, der auch noch chic aussieht, ist genau das, was Apple ausmacht. Auch vor dem iPod gab es bereits tragbare Musikspieler, auch vor dem iPhone wurden Telefone mit Internetzugang verkauft. Die besondere Fähigkeit von Apple besteht darin, existierende Einzelteile zu einem größeren Ganzen zusammenzubringen. Das erwartet die Technikgemeinde von einer iWatch, auch wenn Beobachter die Umsatzpotenziale eines solchen Dings erst mal deutlich bescheidener bemessen als bei den bisherigen Apple-Geräten.

Von einem technikideologischen Standpunkt aus betrachtet, ist es genial, dass schon der Name weit über die Uhr hinausweist. Zwar ist watch das englische Wort für Uhr, aber to watch heißt eben auch schauen und beobachten. Und davor kommt noch das "i", das allen jüngeren Kultgeräten von Apple eigen ist und das der verstorbene Gründer des Unternehmens, Steve Jobs, seit je multipel übersetzt hat: mit Ich, nach dem englischen Wort "I", oder als Abkürzung für Internet, Informationstechnologie.

Wer überhaupt so viel über sich wissen will? Wer so ein Gerät kaufen würde? Die gesellschaftliche Bewegung zum Gerät gibt es längst, sie ist unter der Bezeichnung "Quantified Self" bekannt, und zu ihr zählen Menschen, die akribisch Buch über sich führen, um sich zu verbessern. Anfangs taten sie es von Hand, sie trugen Messreihen mit einem Stift in dicke Bücher ein, und sie ersetzten diese Bücher nach und nach durch technische Apparaturen, vorzugsweise Computer, um leistungsfähiger zu sein im Job, in der Beziehung – und im Bett. Sie wollen erfüllter und länger leben. Teilen nicht Millionen Menschen diese Ziele?

In diesem Sinne ist die iWatch nicht nur ein Gerät für die vergleichsweise kleine Quantified-Self-Bewegung, sondern sie passt trefflich zum Hochleistungsarbeiter und Egozentriker, den Frank Schirrmacher in seinem neuen Buch Ego. Das Spiel des Lebens als Leitbild der heutigen Zeit beschreibt. Die Welt richte sich, so der Autor, an einem durchgehend ökonomisierten Modell-(Athleten) aus, an einer Vorstellung also, derzufolge ein moderner Mensch stets eigennützig handele und sein Leben auf Maschinen stütze, sich von Maschinen ein Risikoprofil erstellen ließe, nach Prognosen lebe und jedes noch so banale Tun mit Blick auf eine allgemeine Erwartung optimiere. Und diese Erwartungen seien in ein System gegossen, das im Menschen vor allem das Eigennützige, das Rationale, den Drang nach dem Immer-mehr suche und finde. In diesem Sinne ist die iWatch auch die passende Uhr zum Buch von Schirrmacher.