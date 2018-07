DIE ZEIT: Wie möchten Sie genannt werden? Herr Professor Schäfer-Elmayer, Herr Doktor? In Wien nimmt man es mit den Titeln ja sehr genau.

Thomas Schäfer-Elmayer: Ich bin Diplomkaufmann und bekam vom Bundespräsidenten den Titel Professor. Aber Sie können einfach Elmayer zu mir sagen. Ich habe lange im Ausland gelebt und musste mich, als ich 1987 nach Wien zurückkehrte, um die Tanzschule zu übernehmen, erst wieder an die Titelliebe der Wiener gewöhnen. Kennen Sie die Geschichte von Casanova?

ZEIT: Leider nicht.

Schäfer-Elmayer: Er war Mitte des 18. Jahrhunderts hier, um mit Josef II. übers Glücksspiel zu verhandeln. Im Kaffeehaus sagte der Ober: "Guten Abend, Herr Baron", "Was wünschen der Herr Baron?" Schließlich reichte es Casanova. "Ich bin gar kein Baron", sagte er. Darauf der Ober: "Aber irgendetwas müssen Sie doch sein – Herr Baron." So ähnlich ist das noch heute.

ZEIT: Wer keinen Titel hat, ist ein Niemand?

Schäfer-Elmayer: Oder ein Doktor. Es ist natürlich ein Spiel. Und es hat Vorteile, die Regeln zu beherrschen. Ich habe vergangene Woche versucht, in einem Restaurant einen Tisch für Elmayer zu bestellen. Die Antwort lautete: "Tut uns sehr leid, aber wir sind die nächsten Wochen ausgebucht." Zufällig hat meine Frau fast zur gleichen Zeit angerufen und einen Tisch für Professor Elmayer bestellt, den hat sie sofort bekommen.

ZEIT: Und was mache ich, wenn ich einen MBA habe, einen Master of Business Administration?

Schäfer-Elmayer: Da fragt sich der Wiener, wie er Sie anreden soll. "Sehr gerne, Frau MBA", "Bis heute Abend, Frau MBA, und grüßen Sie den Herrn PHD"? Das funktioniert ja nicht. Wahrscheinlich wird er Sie einfach Frau Doktor nennen, wie das hier Usus ist. Ich denke, dass auch wir uns irgendwann an die internationalen Gepflogenheiten anpassen werden, so schwer es uns fällt. Viel mehr als die Deutschen schätzen wir unsere alten Rituale schon sehr.

ZEIT: Die k.u.k. Vergangenheit ist inzwischen so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal Wiens. Wenn man über den Graben oder den Kohlmarkt bummelt, findet man viele Geschäfte, die stolz hervorheben, einst Hoflieferant gewesen zu sein.

Schäfer-Elmayer: Hätten Sie uns vor 10, 20 Jahren besucht, hätten Sie in der Inneren Stadt nur diese alten Wiener Läden gesehen! Inzwischen machen sich auch in Wien die internationalen Luxusmarken breit. Das ist der Lauf der Zeit.

ZEIT: Aber da ist noch Markus Scheer in der Bräunerstraße, Schumacher in der siebten Generation, in dessen Werkstatt Stammkunden aus aller Welt ein Monatsgehalt für ein paar handgenähte Stiefel hinblättern, oder der Hutmacher Mühlbauer, wo auch Brad Pitt regelmäßig bestellt, weil es so etwas nur noch in Wien gibt.