So musste es ja kommen: Nachdem Omas plüschiges Sofa längst in die Cafés der Hipster, Nerds und Geeks umgezogen ist und auch die Wohnzimmerlampe mit Troddeln zum ironischen Gemütlichkeitsdekor der Großstadtszene geradezu zwingend dazugehört, hat es nun das Einfamilienhaus erwischt. Bislang war dort, unterm Satteldach, die gute alte Normalität zu Hause. Hier wohnte – ganz authentisch – die penible Ordnung. Und wer wissen wollte, wie deutsche Gewöhnlichkeit ausschaut, musste bloß die Prospekte der Bausparkassen besichtigen. Jetzt aber, sagen die Bausparkassen, ist Schluss mit normal und gewöhnlich: Das Eigenheim wird zum Habitat der Nonkonformisten. Was eben noch als gestrig galt, ist der Freiheit größter Raum.

Wie so etwas aussieht, zeigt der neue Werbespot der LBS. »Wir sind die, die auf kitschig stehen«, tönt da eine Stimme mit schwerem Tremolo. Und ins Bild rücken Sonnenstudioschönheiten vor goldschimmernder Tapete, rotbärtige Jungs und ihre Märklin-Landschaft, ein Ehepaar mit Ferkelchen an der Leine, ein FKK-stolzer Herr, der seine Hecke schneidet. Eine schöne, irre, extra-campe Wohnwelt, mit Mettigel und weißen Kaninchen und ganz vielen glücklichen Pärchen. Auch eine Familie tritt auf, natürlich eine große, mit gleich vier Kindern. Denn alles andere wäre Durchschnitt, und der wohnt hier nicht mehr.

»Entdecken auch Sie den Spießer in sich«, mit diesem Slogan lockt die LBS und setzt damit eine Kampagne fort, die schon vor zehn Jahren mit einem Werbespot begann, in dem eine kleine Lena ihrem Ökobauwagen-Papi gestand, sie wolle doch lieber spießig leben, in einer richtigen Wohnung. Damals wurde das Eigenheim als Gegenbild zu den flippigen Idealisten vermarktet; komm zu uns, rief die LBS, wenn du ein richtiges Leben führen willst. Heute sind das Gegenbild die always-coolen Hedonisten aus Kreuzkölln oder dem Karoviertel. Und die Bausparkasse ruft: Komm zu uns, wenn du wirklich anders leben willst.

Im Szene-Kiez sehen eh alle gleich aus: T-Shirt und Hoodie, dazu Kastenbrille und Smartphone, uniformer geht es kaum. Das ach so kreative Milieu ist viel gleichgeschalteter, als es glaubt. Der wahre Eigensinn nistet in Suburbia, trägt Hawaii-Hemd im Partnerlook und kühlt sich im Plastikpool die Füße. Oder setzt sich einen signalroten Helm auf und braust mit dem Rasenmäher durch den Vorgarten. Oder hält sich halt ein Ferkel an der Leine. Grundsolide und sicher, das war gestern. Spießig ist das neue skurril. Und skurril das neue cool. Und also cool das neue spießig.

Klar, heute sieht Deutschland anders aus. Aber das Deutschland von morgen? 6000 Bausparverträge werden hierzulande unterzeichnet, Tag für Tag.