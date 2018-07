Doch, doch, wenigstens in der Beurteilung der allgemeinen Gemütslage herrscht Einigkeit. An diesem Mittwoch, dem 18. Februar 2009, sagen die Beteiligten, habe eine bleischwere Düsternis über dem Gremium gelegen. Es war kurz vor 17 Uhr, als sich die Bundesrätinnen und Bundesräte durch einen Hintereingang ins Von-Wattenwyl-Haus an der Junkerngasse 59 in Bern schlichen. Es stand schon die zweite Bundesratssitzung des Tages an, eine außerordentliche. Aber das waren die Beteiligten, die sich gegenseitig auch als "Insassen" bezeichnen, langsam gewohnt. Die letzten Monate hatten eine Kadenz an Treffen mit sich gebracht, die man letztmals während des Zweiten Weltkriegs gekannt hatte.

Ja, an diesem Mittwoch ging eine Zeit zu Ende, die für die Schweizer Regierung dramatischer und bedrängender nicht hätte sein können.

Die amerikanischen Behörden hatten die Schweizer Finanzfestung monatelang sturmreif geschossen. Sie konnten dies, weil durch einen Whistleblower bekannt geworden war, dass einige Mitarbeiter der Großbank UBS gegen amerikanische Gesetze verstoßen hatten, indem sie US-Kunden geholfen hatten, ihr Geld in der Schweiz vor dem Fiskus zu verstecken. Zudem hatte sich die Bank, deren Bilanzsumme das Bruttoinlandprodukt der Schweiz zeitweise um ein Vierfaches übertraf, mit faulen Krediten auf dem US-Hypothekenmarkt verspekuliert. Sie musste am 16. Oktober 2008 vom Bund mit sechs Milliarden Franken gestützt werden. Alles in allem machte die Bank in diesem Jahr einen Verlust von 21 Milliarden Franken.

Und nun stand an diesem frühen Mittwochabend des 18. Februar 2009 der nächste große Schritt an. "Es war allen Bundesräten klar, dass an diesem Tag etwas Historisches passieren wird. Alle wussten: Heute geben wir das Bankgeheimnis auf, jedenfalls zu einem großen Teil", sagt einer, der dabei war.

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hatte beim Bundesrat beantragt, die Großbank UBS sofort anzuweisen, die Kontodaten von 255 amerikanischen UBS-Kunden an die US-Justizbehörden auszuliefern. Nur damit könne man eine Anklageerhebung durch das US-Department of Justice (DOJ) gegen die Bank verhindern, eine Anklage, welche den sicheren Untergang des Geldhauses bedeute und für das Land gravierende volkswirtschaftliche Konsequenzen haben werde. Der Zahlungsverkehr könnte zusammenbrechen, Unternehmen wären plötzlich nicht mehr zahlungsfähig gewesen. Und diese folgenschwere Anklage drohe morgen – falls die Schweiz nicht spure. Wenn man jetzt nicht handle, sei es zu spät. Für die UBS und für die Schweiz. Sagte die Finma.

Kein einziges Mal wurde im Bundesrat diskutiert, ob man die UBS ihrem Schicksal überlassen solle. Man verließ sich auf die Szenarien der Fachleute aus dem Finanzdepartement, der Finma, der UBS und der Nationalbank.

Als Bundespräsident Hans-Rudolf Merz an diesem Mittwoch die Sitzung eröffnete und den Antrag der Finma kurz erläuterte, sah er in ermattete Gesichter. Regungslos, so erinnern sich alle Beteiligten übereinstimmend, habe das Gremium die Sätze entgegengenommen. "Es war die Vollzugsmeldung einer Sache, die uns überwältigt hatte", sagt Moritz Leuenberger, damals Vorsteher des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. "Die Regierung wurde von dieser Sache völlig überfahren", sagt eine, die dabei war. "Das Resultat war natürlich nicht perfekt", sagt Pascal Couchepin, damals Innenminister.