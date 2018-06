Welche Eintracht! Für einmal sind sich alle Zeitungskommentatoren einig: Die Schweiz soll, ja muss, die sogenannte Ventilklausel aktivieren. Und zwar gegenüber allen EU-Staaten. Das sei eine »Frage der Konsequenz«, ein »wichtiges und richtiges Zeichen«, nur eine »symbolische Beschränkung« zwar, aber: »Placebopolitik hat in der heutigen Politik einen hohen Stellenwert«.

Wenn man sich da nur mal nicht täuscht.

Aber worum geht es eigentlich? In den bilateralen Verträgen mit der EU hat sich die Schweiz einige Sonderrechte erstritten. Dazu gehört auch die Ventilklausel. Dank diesem Paragrafen kann der Bundesrat die Zuwanderung aus den EU-Ländern bremsen, sobald sie den Gesamtdurchschnitt der drei Vorjahre übertrifft.

Erstmals auf sein Recht pochte der Bundesrat im Mai 2012. Und zwar für die acht neuen EU-Länder aus Osteuropa. Seither – und noch bis Ende April – kriegen pro Quartal lediglich 545 Arbeitnehmer aus Polen, Ungarn, Tschechien, Slowenien, der Slowakei, Estland, Litauen und Lettland eine langfristige Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung in der Schweiz. Wer indes nur ein paar Monate hier arbeiten will, ist weiterhin willkommen. Schließlich möchten weder die Bauern noch das Baugewerbe oder die Wirte auf ihre billig arbeitenden Melonen-Pflücker, Pflasterstein-Verleger und Skihütten-Bardamen verzichten. In den betroffenen osteuropäischen EU-Staaten sowie in Brüssel selbst führte der Entscheid zu einigen Verstimmungen. Von »Diskriminierung« war vor Jahresfrist die Rede, von »tiefer Besorgnis« – aber zum großen Knall kam es nicht.

Noch nicht. Denn in diesem Frühjahr könnte der Bundesrat die Einwanderung aus der ganzen EU bremsen. Von Mitte 2012 bis Mitte 2013 werden mehr EU-Bürger in die Schweiz eingewandert sein als im Durchschnitt der drei Jahre zuvor. Fortan würden die kantonalen Migrationsbehörden Arbeitsbewilligungen verteilen. Immer am Quartalsanfang und nach dem Prinzip »first come, first served«. Allerdings nur für ein Jahr, denn Ende Mai 2014 erlischt dieses Sonderrecht der Schweiz.

Es wäre ein Rückfall in längst überwunden geglaubte Zeiten. Als hätte die Schweiz nicht jahrzehntelang schlechte Erfahrungen mit staatlich fixierten Einwandererquoten gemacht. Eine Kontingentierung führt zu Bürokratie auf dem Arbeitsmarkt, und in einigen Branchen – etwa dem Gesundheitswesen – würde das Personal knapp, weil es die Schweiz verschlampt hat, genügend eigene Fachkräfte auszubilden.

Vor allem aber nützt die Ventilklausel gar nichts. Am wenigstens etwas gegen das schwelende Unbehagen, das in der Bevölkerung gegenüber der Personenfreizügigkeit herrscht.

Mit der viel beschworenen Sonderregel lässt sich die Zuwanderung nicht drosseln. Das wissen auch jene, die nun ein »wichtiges und richtiges Zeichen« fordern. Statt bisher 55.000 neue Arbeitskräfte dürften weiterhin 53.000 aus der EU in die Schweiz einwandern. Das sind schlappe 2.000 Menschen weniger; bei einer Nettozuwanderung von insgesamt 80.000 Personen.

Wie aber soll sich die Stimmung im Volk drehen – und wer »Placebopolitik« betreiben will, dem geht es allein darum –, wenn von vornherein klar ist: Nichts wird sich ändern. Tritt die Ventilklausel in Kraft, wird kein Quadratmeter Land weniger verbaut, kein zusätzlicher Sitzplatz in der S-Bahn frei, sinkt der Mietzins für keine Wohnung in Zürich, Zug oder Genf und werden auf Baustellen weiterhin EU-Arbeiter zu miesen Löhnen beschäftigt. Um die Schattenseiten der starken Zuwanderung abzufedern, braucht es keine Scheinarzneien, sondern wirksame Politiken. Sowie die Einsicht, dass Wachstum nun mal Schmerzen verursacht, aber dass nur wer Schmerzen fühlt, auch lebt. Oder prosperiert.

Nein, mit Zeichen werden die Ängste des Volks nicht ernstgenommen. Das Volk wird verschaukelt. Und das könnte sich rächen.

Spätestens im Frühjahr 2014. Dann kommt, so die Mühlen im Parlament in Bern nicht allzu langsam mahlen, die Masseneinwanderungsinitiative der SVP zur Abstimmung. Der Bundesrat lehnt die Vorlage ab, sie gefährde die bilateralen Verträge mit der EU. Denn die SVP fordert eine Kontingentierung der Zuwanderung.

Dieselbe Regierung, die heuer mit Einwandererquoten liebäugelt, wird dannzumal die Personenfreizügigkeit durch alle Böden hindurch verteidigen. Schleierhaft, wie sie dieses Hüst und Hott erklären will. Zumal spätestens dann allen klar sein würde, dass die Ventilklausel, ihr einziges Steuerungsmittel, ja bislang nichts gebracht hat.