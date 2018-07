Waagerecht:

A Palindrom D Quadratzahl G Quadratzahl H Vielfaches von F senkrecht I Primzahl J Quadratzahl K C senkrecht mal P senkrecht M A waagerecht mal A senkrecht O D waagerecht mal D senkrecht S M waagerecht plus O waagerecht

Senkrecht:

A Palindrom B Quadratzahl C Palindrom D Palindrom E Vielfaches von F senkrecht F Primzahl K Vielfaches von I waagerecht L Primzahl M R senkrecht plus Rückwert von L senkrecht N Vielfaches von Q senkrecht P Vielfaches von L senkrecht Q Quadratzahl R Zieht man F senkrecht vom Rückwert von L senkrecht ab, so erhält man den Rückwert dieser Zahl

Lösung aus Nr. 7:

Das Gespräch fand am 10. März eines Schaltjahres statt. Die Babys wurden an folgenden Tagen geboren: 1 (Tanja), 3 (Eva), 5 (Bettina), 9 (Tanja), 11 (Bettina), 13 und 14 (Eva), 16 (Tanja), 29 (Bettina)