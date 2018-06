Es hat sich herumgesprochen, die Koch- und Backredaktion des ZEITmagazins interessiert sich mehr für das, was die Sterneköche privat essen, als für das, was sie in ihren Restaurants servieren. Wir gucken uns auch lieber in People-Magazinen an, wie die Stars ungeschminkt aussehen, statt ins Kino zu gehen. Aber bevor über dieses Verhalten vorschnell geurteilt wird: Probieren Sie diese Pasta mit Lammkoteletts aus.

Der französische Sternekoch Jean-François Piège hat das Rezept von seiner Frau, er bereitet es zu Hause zu, wenn sein Restaurant in Paris in der Rue Saint Dominique geschlossen hat. Es lohnt sich natürlich, dort einmal zu essen. Planen Sie mehrere Hundert Euro und einen halben Tag ein. Das absolut großartige Dekor dieses Restaurants erwähnen wir auf die Gefahr hin, damit Vorurteile zu bestätigen, bei uns gehe es oberflächlich zu.

Schalotten, Zwiebel und Knoblauch fein hacken. Die Tomaten häuten, nachdem man sie überbrüht und dann abschreckt hat, und in Würfel schneiden. Die Petersilie ebenfalls fein hacken. Die Koteletts werden gesalzen, man gibt etwas Piment d’Espelette darauf. Das Öl wird in einem schweren Topf erhitzt, darin die Koteletts anbraten. Wenn sie Farbe angenommen haben, Zwiebel, Schalotten und Knoblauch dazugeben und mitdünsten.

Alle Wochenmarkt-Rezepte © Miguel Medina/AFP/Getty Images

Die Tomaten folgen, dann kann noch etwas Öl in den Topf. Die Spaghetti dazu, alles wird vermengt. Mit Wein ablöschen und reduzieren. Vielleicht Wasser nachgießen und den Brühwürfel dazugeben. Noch mal Piment d’Espelette dazu sowie Salz. Aufkochen und Deckel darauf. 10 Minuten bei mittlerer Hitze garen, währenddessen ab und zu Wasser oder Wein dazugeben, je nach Geschmack. Salzen, wenn nötig. Am Ende Thymian und Petersilie hinzufügen.

Spaghetti mit Lamm

(für 8 Personen):

3 Schalotten

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 Tomaten

8 Lammkoteletts

Salz

Piment d’Espelette

4 EL Olivenöl

240 g gekochte Spaghetti

12 cl Weißwein

1 Würfel Hühnerbrühe

1 Thymianzweig

1 Bund glatte Petersilie