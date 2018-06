Vor fünf Jahren reichte die Schriftstellerin Juli Zeh Verfassungsbeschwerde gegen den biometrischen Reisepass ein. Jetzt kam die Antwort aus Karlsruhe: Die Beschwerde wird abgewiesen. Wobei, das ließen die Richter durchblicken, die Entstehungsgeschichte des Gesetzes durchaus eine Überprüfung wert gewesen wäre. Die Pflicht nämlich, Foto- und Fingerabdruckdaten auf einem Chip im Pass speichern zu lassen, geht auf eine EU-Verordnung zurück. Zeh hatte in ihrer Beschwerde argumentiert, dass die EU damit ihre Kompetenzen überschreite. Schließlich brauche man innerhalb der EU gar keine Reisepässe, um vom einen Land ins andere zu gelangen, es fehle daher "vollständig an einem EU-spezifischen Bezug" der Pass-Verordnung (ZEIT 6/2008). Tatsächlich, so heißt es in dem Beschluss der Verfassungsrichter, könnten sich "schwierige Fragen stellen", ob die Pass-Vorschriften "im Hinblick auf ihre unionsrechtlichen Grundlagen Bedenken ausgesetzt sind". Zur Verhandlung ließen die Richter die Sache trotzdem nicht zu; Zeh habe nicht hinreichend darlegen können, warum eine dezentrale Speicherung biometrischer Daten ihre Grundrechte gefährde. Schade, findet die Klägerin: "Jetzt wird für immer unklar bleiben, ob die Europäische Union im Bereich des Passwesens überhaupt tätig werden durfte."