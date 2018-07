An einem russischen Wintertag sitzen Jenny und Aaron Moyer in der Lobby ihres Moskauer Hotels und hoffen auf ein Kind. Sie haben ein Fotoalbum mitgebracht, das doch noch alles ändern soll. "Eine Familie für Witalij" steht darauf. Die Moyers haben es aus der amerikanischen Kleinstadt Gainesville in Georgia mitgebracht. Sie sind um die 30; er verkauft Versicherungen an Lehrer, sie hat ihren Beruf aufgegeben, um Mutter zu sein.

In ein paar Tagen wird eine Richterin darüber entscheiden, ob die Moyers Witalij T., geboren im September 2008 in der Nähe von Moskau, nach Hause mitnehmen dürfen. Ob er ihr Sohn werden darf. In dem Album kleben Fotos von dem cremefarbenen Haus, in dem Witalij wohnen könnte, von dem Esstisch, an dem er sitzen könnte, und von den drei Kindern, die auf ihren neuen Bruder aus Russland warten. Tiger und Elijah sind leibliche Geschwister, die kleine Jo-Ella aus Florida ist adoptiert – ihre Mutter ist Äthiopierin.

Seit Herbst bemühen sie sich um Witalij, aber zu Beginn des Jahres wurde es Amerikanern verboten, russische Kinder zu adoptieren. Aaron und Jenny Moyer hoffen, dass die Richterin dennoch einwilligt: Sie kannten Witalij ja schon, bevor das Verbot galt.

Das Gesetz ist nach einem russischen Waisenkind benannt, das in der Obhut seines amerikanischen Adoptivvaters umkam. Der russische Präsident Wladimir Putin wollte sich damit rächen: Der US-Senat hatte zuvor ein Einreiseverbot für bestimmte russische Beamte verhängt, die in den Tod eines Anwalts verstrickt waren.

Adoptieren verboten Russische Waisen Seit 1. Januar dürfen Amerikaner keine russischen Kinder mehr adoptieren. Auslöser war der Tod eines einjährigen Jungen, der von seinem amerikanischen Adoptivvater bei 50 Grad Hitze neun Stunden lang im Auto zurückgelassen worden war. Kürzlich meldete das russische Staatsfernsehen, dass eine Amerikanerin ihren dreijährigen russischen Adoptivsohn totgeprügelt haben soll. Tod eines Anwalts Der Hauptgrund für das neue Adoptionsverbot ist die Magnitski-Initiative der USA: Der Anti-Korruptions-Anwalt Sergej Magnitski starb 2009 in einem Moskauer Gefängnis unter ungeklärten Umständen. Russische Beamte, die dafür verantwortlich sein sollen, dürfen seitdem nicht mehr in die USA einreisen.

Als Witalij vor vier Jahren geboren wurde, schrieb seine leibliche Mutter, sie könne und wolle nicht für ein behindertes Kind sorgen. Witalij hat das Downsyndrom. 650.000 Waisen leben in Russland, jede vierte ist behindert, HIV-positiv oder hat eine andere schwere Krankheit. Witalij kam direkt aus der Geburtsklinik in ein Waisenhaus. Dort lebt er mit 40 anderen Kleinkindern zusammen.

Für behinderte Waisenkinder sind Auslandsadoptionen die einzige Chance

Als die Moyers ihn im Oktober zum ersten Mal besuchten, spielte er für sie Kaspertheater. Obwohl er beim Sprechen Probleme hatte, brachten ihm Jenny und Aaron Moyer bei, bis drei zu zählen. Auf Englisch. "Er ist so clever – er braucht nur Aufmerksamkeit und Liebe", sagt Jenny Moyer. Während ihres einwöchigen Besuch haben sie Witalij fünfmal gesehen. Er nennt sie inzwischen Mama und Papa. Ein Lächeln huscht über ihre weiche Gesichter.