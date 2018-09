Es läuft derzeit nicht rund für Amazon: Wegen seiner kreativen Steuergestaltung geriet der Konzern ins Visier der Finanzminister verschiedener Länder (siehe nebenstehenden Artikel). Und wegen seines Umgangs mit Beschäftigten ließ Arbeitsministerin Ursula von der Leyen am Wochenende verlauten, dass sie sich die Praktiken einer von Amazon engagierten Leiharbeitsfirma genauer ansehen wolle.

Dabei ist nicht erst seit der ARD-Reportage in der vergangenen Woche bekannt, dass die Arbeitsbedingungen in den deutschen Logistikzentren des weltgrößten Onlinekaufhauses grenzwertig sind. Wie auch diese Zeitung bereits enthüllte, agieren die Verantwortlichen seit Längerem gnadenlos flexibel. Und sie kalkulieren scharf. Gespart werden kann nicht nur durch den Einsatz von Leiharbeitern, sondern auch mithilfe solcher Jobsuchenden, die das Arbeitsamt zur Probe schickt. Mit befristeten Verträgen und täglichen Kündigungsfristen lässt sich die Ressource Mensch zusätzlich optimieren. Das geht nicht nur zulasten der Beschäftigten, sondern ist auch unfair gegenüber Wettbewerbern, die im harschen Konkurrenzkampf mit dem Konzern aus Amerika sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze abbauen müssen.

Allerdings: So wie es derzeit aussieht, agiert Amazon nicht einmal ungesetzlich, sondern nutzt nur das deutsche Recht extensiv. Nach der angeordneten Sonderprüfung sah sich am vergangenen Dienstag selbst die betroffene Leiharbeitsfirma rehabilitiert.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Es geht nicht darum, die dreiste Personalpolitik von Amazon zu rechtfertigen. Aber das Unternehmen kann sich bei all dem, was bislang bekannt geworden ist, auf jene Gesetze berufen, für die die Arbeitsministerin selbst zuständig ist. Viele dieser Regeln wurden seinerzeit sogar von der rot-grünen Regierung im Interesse der Arbeitgeber gelockert. Wenn jetzt aber ausgerechnet Grüne und Sozialdemokraten die Konsequenzen aus ihrem eigenen Handeln beklagen, dann mutet das ziemlich dreist an. Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit dem Vorwurf, der Konzern zahle zu wenig Steuern: Es war die international unkoordinierte Politik, die Gestaltungsspielräume geöffnet oder zumindest zugelassen hat. Deshalb ist es bigott, sich nun darüber zu empören.

Die Finanzminister sollten die Steuerschlupflöcher schließen. Und die Arbeitsministerin täte gut daran, das Arbeitsrecht endlich so zu reformieren, dass nicht diejenigen mit den schlechtesten Jobs den größten Erfolg am Markt haben können.