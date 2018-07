Nachlese: Als 1942 nach der Grenzschließung eine Rorschacher Mädchenklasse »in vaterländischer Verbundenheit« dem Bundesrat »höchst empört« schrieb und um Aufnahme sonst todgeweihter Flüchtlinge bat, blieb der Bundesrat hart. Auf Geheiß von Bern wurden die 14-jährigen Mädchen verhört und gemaßregelt.

Der Bundesrat, der 1942 die Grenzen für zivile Flüchtlinge (also vor allem Juden) schloss, bemühte damals das Bild eines übervollen Rettungsbootes. Dieses drohe zu sinken, wenn weitere Schiffbrüchige aufgenommen würden. Juristen erkennen das Konstrukt dahinter sofort – es ist der Notstand, der seit der Antike mit zwei Schiffbrüchigen und einer Planke gedacht wird, wobei die Planke nur einen tragen kann.

Die breite Bevölkerung bestand schon damals nicht aus Juristen und verstand das Sprachbild als konkretes Bild. Und zwar als eines, das falsch und unmenschlich war: Es hatte noch Platz, auch und gerade für zivile Flüchtlinge. Nationalrat Oeri warnte 1942 davor, »auf Vorrat hin grausam« sein zu wollen. Auch Nationalrat Maag-Socin war die bundesrätliche Überlegung unverständlich, wonach »eine Zahl von mehr als 6.000 bis 7.000 Flüchtlingen untragbar sein« sollte.

Die offizielle Schweiz war ängstlich auf Vorschuss. Nicht mutig, wie unser Bundespräsident verlauten ließ. Um via Presseabteilung gleich noch kaltherzig einen draufzugeben: Eine Gedenkbotschaft sei kein Ort, um eine differenzierte Geschichtsdiskussion zu führen. Nur: Wer undifferenziert die Schweizer Flüchtlingspolitik dieser Zeit glorifiziert, wie das Bundespräsident Maurer getan hat, tritt ungewollt oder gewollt das Andenken der Abgewiesenen und Getöteten, derer ja gerade hätte gedacht werden sollen. Das ist das Ungeheuerliche an der bundespräsidialen Erklärung.

1957 sagte der Kommissionspräsident im Nationalrat zum Flüchtlingsbericht des Bundesrates: »Sicher ist, dass Zehntausende von einem barbarischen politischen System zu Tode gehetzter Menschen hätten gerettet werden können, ohne unser Land in eine schwierige Lage zu versetzen.«

Anita Fetz lebt als SP-Ständerätin und Unternehmerin in Basel.

1995 doppelte die Nationalrätin Josi Meier nach: »Kein Zweifel, bei nachher total 40 zivilen Flüchtlingen auf 10.000 Einwohner, davon höchstens 4 jüdische, ist klar, dass das Bild vom ›vollen Boot‹ total daneben war.« Der damalige Bundespräsident Villiger war ebenso deutlich: Die Schweiz habe im Zweiten Weltkrieg Schuld auf sich geladen. Für Glorifizierung sei kein Platz. Für Verdammung auch nicht.

Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Das war es auch im Zweiten Weltkrieg nicht: Es gab Schattierungen und Aufhellungen in viele Richtungen. Nur tut sich die Schweiz schwer mit diesen Nuancierungen.

Deshalb bricht einmal pro Jahrzehnt diese Diskussion auf: Mitte der Fünfziger (Beobachter-Dokumente, Bericht Ludwig), Mitte der Sechziger (Buch Das Boot ist voll), Ende der Siebziger (Veröffentlichung der Flüchtlingsdebatte von 1942), in den Achtzigern (Verfilmung von Das Boot ist voll), in den Neunzigern (nachrichtenlose Vermögen, 50 Jahre Kriegsende) sowie 2001 (Bergier-Bericht) führte die Schweiz dieselbe Diskussion wie heute. Das hat den Brief der Rorschacher Mädchen wieder ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gerückt. Wieder? Ja, er ist seit über 40 Jahren bekannt und war 1995 Teil der Ausstellung Anne Frank und wir; die ebenfalls als »neu« bezeichneten Fotos sind in Paris und Bukarest ausgestellt.

Das wird so bleiben, bis die Schweiz ihren Frieden nicht nur mit dem Geleisteten macht, sondern auch damit, dass – wie es Friedrich Dürrenmatt 1968 formulierte – untrennbar »zu unserem Davonkommen die Schuld gehört«. Das macht unsere Geschichte nicht kleiner. Aber es macht sie menschlicher.