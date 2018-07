Inhalt Seite 1 — Showbiz, bis die Tränen fließen Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Fabian Burstein ist auf einem Kreuzzug. Entspannt sitzt er in seinem Büro im ersten Wiener Bezirk, verschränkt die Hände hinter dem Kopf und lehnt sich in seinem Sessel zurück. Wenn der 30-jährige Schriftsteller und Dokumentarfilmer von der »Ausrottung einer Generation Musikschaffender«, »Kollateralschäden« und der »Folter« von Kandidaten spricht, funkelt es wütend hinter den Brillengläsern.

Burstein hat Castingshows den Kampf angesagt. In seinem Roman Träum weiter erzählt er von blauäugigen Kandidaten, sadistischen Juroren und noch sadistischeren Programmmachern. Früher schrieb er Werbetexte, arbeitete für Musikmagazine, drehte eine Dokumentation über österreichische Pornodarsteller und schrieb eine Biografie über die Musiklegende Hansi Lang. Seit den Recherchen zu seinem Roman sieht er sich berufen, all jene zu schützen, die vor Millionen bloßgestellt wurden – wie ein Robin Hood der gedemütigten Träumer.

Seit Jahren dominieren die vermeintlichen Talentshows das Hauptabendprogramm unzähliger Fernsehsender. »Man bekommt eine Gänsehaut, wenn man sieht, wie brutal mit den Kandidaten umgegangen wird«, sagt Burstein. Vom ersten März an werden im ORF wieder die Dancing Stars über das Parkett wirbeln. Doch während in der Tanzsendung Prominenz der C-Klasse um die Bewertungen der Juroren rittert, sind es bei den Castingshows Unbekannte, die auf eine Karriere hoffen und stattdessen oft nur der Lächerlichkeit preisgegeben werden.

Für sie hat Burstein im Oktober des vergangenen Jahres die erste Gewerkschaft für Castingshow-Opfer ins Leben gerufen. Jeder Bursche, der von Dieter Bohlen vor laufender Kamera als »Arschloch« beschimpft wurde, und jedes Mädchen, das für Heidi Klum halb nackt durch den Dreck robben musste, soll Hilfe bekommen. »Es ist nicht angemessen, einen 16-Jährigen auf eine Bühne zu stellen, ihn für drei Monate vor einem Millionenpublikum zu benutzen und dann wieder auszuspucken«, echauffiert sich Burstein. Seine Vision: eine Sammelklage minderjähriger Castingshow-Opfer, die vor Gericht den Ersatz ihrer Therapiekosten einfordern.

Talentierte und talentfreie Männer und Frauen wagen sich in Castingshows vor eine Jury, singen, tanzen, modeln. Und wundern sich, wenn die Kameras selbst im Moment der höchsten Peinlichkeit weiterdrehen. Mit Starmania hielt dieses Genre des Televoyeurismus 2002 Einzug in Österreich. Knapp 2.000 Männer und Frauen bewarben sich für die erste Staffel des Gesangswettstreits. Bei der vierten Auflage waren es zehnmal so viele. Seither wirft der ORF eine Castingshow nach der anderen in die Quotenschlacht. Ob in Helden von morgen oder bei der Großen Chance , immer mehr Teilnehmer lechzen nach ihren 15 Minuten Ruhm. Zumeist reicht es aber nur für einen Auftritt als Lachnummer. Sollte nicht vielmehr ein öffentlich-rechtlicher Sender diese Träumer vor sich selbst schützen?

»Wir haben ein Recht auf Unterhaltung«, sagt ORF-Unterhaltungschef Edgar Böhm. »Selbstverständlich ist auch das Lachen erlaubt, und es muss nicht immer einen Hintergrund haben. Lachen über jemanden ist auch eine Form der Unterhaltung, aber nur, wenn sie nicht vernichtend ist.« Man gibt sich harmlos in Österreich. Schließlich werde jeder um sein Einverständnis gefragt, bevor die talentfreie Performance ausgestrahlt wird. Außerdem bediene sich der ORF auch keiner umstrittenen Juroren wie etwa eines Dieter Bohlen, sondern begnüge sich mit der zahmeren Version in Gestalt des brummigen Berliner Rappers Paul Würdig alias Sido.

»Wenn sich einer wirklich zum Affen macht, dann macht er sich zum Affen. Da setzt man sich auch schon gescheit drauf«, gesteht Thomas K. Der Redakteur arbeitete schon bei diversen Castingshows für den ORF und die beiden Privatsender ATV und Puls4 und möchte anonym bleiben. Zu klein ist der Markt in Österreich, und nur wenige Redakteure kümmern sich um diesen Programmtypus. K. kennt die Suche nach skurrilen Charakteren, und er weiß, wie Musik richtig eingesetzt werden muss, um die Vor- und Nachteile eines Kandidaten besser in Szene zu setzen.