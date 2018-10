Heute müssen wir leider eine Reisewarnung aussprechen. Wenn Sie in Bayern Urlaub machen wollen oder auf der Durchreise sind, um die bevorstehende Wiederwahl von Silvio Berlusconi zu feiern, dann seien Sie bitte recht freundlich zu bayerischen Polizisten. Bayerische Polizisten sind nämlich keine Labbeduddel wie ihre Kollegen in sozialdemokratisch regierten Bundesländern. Bayerische Polizisten lassen sich nicht hängen und gehen überaus leidenschaftlich zu Werk. In Aschaffenburg haben bayerische Polizisten einem Lehrer-Ehepaar, das bei einer Verkehrskontrolle Widerworte gab, mit einem Faustschlag in die Magengrube die Verkehrsregeln beigebracht. Im schönen Pfaffenhofen weigerte sich ein Mann, vertrauensvoll mit bayerischen Polizisten »zu kooperieren«, und nennt nun ein schweres Bauchtrauma sein Eigen. Aufopferungsvoll versah auch ein Polizist in München seinen Dienst. Er informierte eine 23-Jährige, die zuvor ordnungsgemäß gefesselt worden war, über bayerische Anstandsregeln, woraufhin leider Nasenbein und Augenhöhlenbogen der jungen Frau zerbrachen. Der weltberühmte Münchner Polizeipräsident Wilhelm Schmidbauer sagte dazu, dies sei eine für den Polizisten »konsequente Vorgehensweise« gewesen. Liebe Reisende, die Sie in Richtung Bayern unterwegs sind, wir geben Ihnen folgenden Rat: Tragen Sie am Steuer konsequent eine Lederhose, und schwenken Sie in regelmäßigen Abständen gut sichtbar die blau-weiße bayerische Landesfahne. Geraten Sie in eine Polizeikontrolle, dann greifen Sie als Erstes zum Verbandskasten und bitten Ihren Beifahrer, den Notarzt zu benachrichtigen. Anschließend steigen Sie mit erhobenen Händen aus Ihrem Fahrzeug aus und entbieten dem bayerischen Polizisten ein herzhaftes »Gott mit dir, du Land der Bayern«. Behauptet der Polizist nun, Sie seien Ausländer, antworten Sie wahrheitsgemäß: »Iwo, mia samma aus Hambuag, mia ham Boarisch ibas Indanet gleant.« Sagen Sie niemals zu einem bayerischen Polizisten »Nimm daine Wixgriffel weg fo mia«, sondern halten Sie ihm freiwillig Ihr Nasenbein hin. Die Hände bleiben dabei weiterhin oben. Sprechen Sie den Polizisten auf Papst Benedikt an, und beteuern Sie, wie leid es Ihnen für Bayern tut. Reichen Sie dem Polizisten nun Ihre Hände, damit er Ihnen Handschellen anlegen kann. Dabei lächeln Sie gleichbleibend freundlich und rufen mehrfach »Hoch de Depf und schwoabt sas owe, de Bria!« Falls auch das nicht hilft, behaupten Sie, Horst Seehofer sei Ihr Vater, aber er wisse nichts davon. Dann lässt der bayerische Polizist Sie entweder laufen, oder es ist FINIS

