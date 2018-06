Wenn alles gesagt ist, muss es noch lange nicht so gemeint sein. Diesen Eindruck gewinnen Bankkunden schnell, wenn sie sich gegen Ende eines Beratungsgesprächs das ganze Kleingedruckte durchlesen, mit dem Gesprächsprotokolle, Prospekte, Investmentbroschüren und dergleichen oft enden. Gekennzeichnet sind die Passagen meist als »Haftungsausschluss« oder »Disclaimer«. Sie erlauben es Finanzexperten, das Blaue vom Himmel zu versprechen. Ein Beispiel: »Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Anlageprodukts.« Auf Deutsch: Was Sie zuvor gelesen haben, lieber Kunde, ist nicht das, wofür Sie es halten.

Seltsam ist ferner, dass sich in fast jeder Fondsbroschüre eine Chartgrafik zur bisherigen Kursentwicklung findet. Im Disclaimer aber heißt es: »Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.« Wenn das zutrifft, darf man sich allerdings fragen, warum die technische Chartanalyse von einigen Finanzinstituten noch immer ernsthaft betrieben wird. Bei dieser geht es nämlich genau darum: aus den Kursentwicklungen der Vergangenheit solche der Zukunft abzuleiten.

Vollends blödsinnig wird es, wenn irgendein Finanzexperte mal wieder erklärt, der Dax werde bald eine »psychologisch wichtige Marke« bei soundso viel Punkten »testen«. Wetten, dass ein anderer wenig später berichtet, dass das Börsengeschehen mittlerweile größtenteils vom Hochfrequenzhandel geprägt sei, bei dem Computerprogramme Aktien im Millisekundentakt kaufen und verkaufen?

Soweit ich weiß, sind Computer keine Menschen, und Psychologie ist ihnen herzlich egal. Es können nicht beide Experten recht behalten. Lehre: Man kann in Gelddingen also jeden Unsinn von sich geben, solange man den Disclaimer nicht vergisst. Damit man eine Ausrede hat, wenn’s schiefgeht.