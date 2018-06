Die Oscar-Verleihung ist ohne Zweifel der Höhepunkt im Jahreskalender der Unterhaltungsindustrie. In aller Welt sitzen die Zuschauer vor den Fernsehgeräten, bewundern die Roben der Damen auf dem roten Teppich und fiebern mit, wenn die Moderatoren die Umschläge öffnen und mit den Worten "And the Oscar goes to ..." die Preisträger verkünden. Das ist der Standardspruch seit 1989 – vorher hieß es "And the winner is ...". Seither legt man Wert darauf, dass es bei den Oscars keine Verlierer gebe – obwohl die Gesichter derjenigen, an denen die Statue knapp vorbei gegangen ist, eine andere Sprache sprechen.

Zwar werden die Oscars als eine Art olympische Goldmedaille der Filmindustrie angesehen, aber die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die sie vergibt, ist eine US-amerikanische Veranstaltung. Für die ausländischen Künstler bleibt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur der Nischenpreis für den besten fremdsprachigen Film.

Die Grafik zeigt, wie dieser mächtige Club zusammengesetzt ist, nach welcher Prozedur die Preise vergeben werden, sie listet die erfolgreichsten und erfolglosesten Preisträger auf und erinnert an 84 Jahre Oscar-Geschichte.

