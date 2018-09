Ungewöhnlich undiplomatisch hat der deutsche Außenminister die Italiener davor gewarnt, Silvio Berlusconi noch einmal zum Ministerpräsidenten zu wählen. Den Namen des unerwünschten Kandidaten hat Guido Westerwelle zwar nicht genannt und ausdrücklich beteuert: "Wir sind natürlich nicht Partei im italienischen Wahlkampf." Was dann allerdings kam, war eine klare Stellungnahme gegen Berlusconi: "Aber wer auch immer die neue Regierung stellt, wir setzen darauf, dass der proeuropäische Kurs und die notwendigen Reformen fortgesetzt werden." Silvio Berlusconi dagegen hat sich im Wahlkampf gerade als Europaschreck und Reformbremser dargestellt.

Die bevorstehende italienische Parlamentswahl ist längst eine gesamteuropäische Angelegenheit, ein Stück europäische Innenpolitik. Nicht bloß, weil das Land eine wichtige Wirtschaftsnation ist (siehe auch Wirtschaft, Seite 24) und die Auswirkungen der Wahl auf den Fortgang der Euro-Krise erheblich sein werden. Italien ist auch ein Gründungsmitglied der Europäischen Union, von großer politischer und symbolischer Bedeutung. Rom, das Zentrum eines antiken kosmopolitischen Imperiums und später der katholischen Weltkirche, ist die historische Hauptstadt Europas, der Ursprungspunkt aller übernationalen Ideen und Ambitionen auf dem Kontinent.

Guido Westerwelles Einmischung ist daher begreiflich, man kann sie sogar legitim finden. Schließlich ist umgekehrt auch Angela Merkel in Italien Gegenstand massiver "Einmischung" geworden, bis hin zu bizarren Nazivergleichen in der Berlusconi-Presse. Die Zeit, in der die Europäer in formvollendeter Außenamtlichkeit miteinander umgehen konnten, ist vorbei; dafür sind inzwischen alle zu sehr mit allen verflochten und hängen zu stark voneinander ab.

Klug freilich war Westerwelles Intervention deswegen noch nicht. Sie wird in Italien das Gefühl nähren, bevormundet und fremdbestimmt zu werden. Man lässt sich nicht gern sagen, wie man zu wählen – oder nicht zu wählen hat. Und vom Ärger über diese Zumutung kann nur Silvio Berlusconi profitieren.