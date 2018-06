Auch wenn die Anti-Globalisierungsproteste, die Attac- und zuletzt die Occupy-Bewegung sanft eingeschlafen sind, blüht die intellektuelle Kapitalismuskritik. Wer vor vierzig Jahren etwas voreilig den "Spätkapitalismus" diagnostizierte, warnt heute vor "Postdemokratie" oder "marktkonformer Demokratie". Die angebliche Allmacht "der Märkte" ist längst zur simpel gestrickten Fata Morgana unserer Zeit geworden. Interessanterweise glauben beide daran: die Apologeten an die heilsame totale Machtergreifung der Märkte, die Gegner an deren finstere totale Machtergreifung über die Menschen.

Dabei gehört zu den faszinierenden historischen Schauspielen, wie erfolgreich das kapitalistische Ordnungsmodell nach 2008 gerettet werden konnte. Wenn die große Weltwirtschaftskrise von 1929 den Vergleichsmaßstab bietet, so sei an damalige, von vielen gefeierte Reaktionen erinnert: Hitlers Führerstaat und Stalins gewaltsame Industrialisierung nach Plan. Roosevelts New Deal rettete zwar Amerika, allerdings wurde erst 1941 das Bruttosozialprodukt von 1929 überboten. Ganz anders heute: Milliardengewinne überall, das amerikanische Bruttoinlandsprodukt lag bereits 2011 wieder über dem von 2007, und soeben hat Barack Obama eine transatlantische Freihandelszone forciert. Selbst in schwer gebeutelten Ländern wie Spanien und Griechenland mit brutaler Arbeitslosigkeit wurde mitnichten die Systemfrage gestellt, Protestbewegungen blieben marginal. Bequeme Arroganz mag darin rätselhafte Apathie sehen. In Wahrheit spiegelt sich in der Ruhe womöglich ein tiefes Vertrauen in die Lösungskompetenz des Systems: Zu frisch ist dort die Erinnerung an die gewaltigen Fortschritte nach zuvor üblen Diktaturen.

Der Kapitalismus steckte eigentlich in einem anderen Kampf. Schließlich hatte am 11. September 2001 Osama bin Laden die beiden "Schwurfinger des Geldes" (Botho Strauss) und damit noch einmal die herrschende kapitalistische Moderne angegriffen. Das System jagte ihn und brachte ihn zehn Jahre später zur Strecke. Nur noch zwei Terroranschläge hatte Al-Kaida bis dahin zustande gebracht, in Madrid und London, der geplante Weltbürgerkrieg fiel aus. Beides, die Abwehr des Terrors und die Abwehr der Krise, ergibt jenen Doppeltriumph des Kapitalismus, dessen Zeuge wir gegenwärtig sind. Und es ist daher überfällig, den wohl meistverspotteten Denker der Gegenwart zu rehabilitieren. Francis Fukuyama hatte 1992 vom "Ende der Geschichte" gesprochen und damit gemeint, dass nach dem Untergang der Totalitarismen nur mehr die liberale Demokratie weltweit als konkurrenzloses Ordnungsmodell übrig geblieben sei. Zwanzig Jahre später bestätigt ihn unsere Epoche eindrucksvoll. Populismus und Kommunismus haben nicht erneut ihr Haupt gehoben. Selbst die Rede vom "asiatischen Modell" – autoritärer Kapitalismus ohne Demokratie – ist verstummt, seit der dramatische Systemwandel in China zaghafte Freiheiten nach sich zieht. Und CEOs sind heilfroh, dass sie die Demokratie haben, deren legitimierte Entscheidungen die Rechtssicherheit für Geschäfte erst schaffen – und daher auch mal systemrelevante Unternehmen retten können. Nirgendwo taucht mehr eine Alternative auf, das System ist momentan – horribile dictu – tatsächlich alternativlos.

Dass die Unerschütterlichkeit des derzeitigen Systems neokommunistische Denker von Alain Badiou bis Slavoj Žižek nicht erschüttern würde, war klar. Das Publikum genießt voller Angstlust die Sirenengesänge der Kritiker. Anderntags aber wird weiter in den Fonds der gemeingefährlichen Investmentbanker eingezahlt. Auch das ist Systemvertrauen.

Dabei kehren alte Kritikmuster wieder. So knüpft Frank Schirrmacher in seinem Buch Ego. Das Spiel des Lebens ideengeschichtlich an jene Manipulationsthesen an, die vor hundert Jahren viele Denker in der damals als extrem beschleunigt empfundenen Massengesellschaft erfanden. Damals entmündigte Henry Fords Fließband den Menschen, heute scheinen uns Computeralgorithmen zu beherrschen. Nun mag man sich von den Steuerungsfantasien von Wissenschaftlern, Entwicklern und Produktmanagern durchaus erschrecken lassen – dass eine komplexe Weltgesellschaft mit sieben Milliarden Köpfen algorithmisch kontrolliert werden kann, erscheint freilich als unwahrscheinlich.

Neben der munteren alten Tante Apokalypse wirkt ihre Schwester Nostalgie mindestens ebenso verführerisch. Glanzvolle Verfallsgeschichten lassen sich über die Ökonomie, über den guten Keynes und den bösen Hayek erzählen. Die gängige berichtet von den prächtigen Jahren nach 1945, als der westliche Staat noch steuern konnte, bis dann Hayeks Truppen seit den siebziger Jahren überall die Macht übernahmen, den Staat entmachteten und die Finanzmärkte so lange entfesselten, bis diese 2008 taumelten. Gewiss, die gesellschaftlichen Verwerfungen durch den finanzmarktgetriebenen, globalen Kapitalismus kann niemand leugnen, ebenso ihre sozialen Folgekosten. Doch simpler Plot und Fixierung auf die Negativbilanz verstellt das Verständnis für seine ungebrochene Akzeptanz.