Manchmal muss man tapfer sein. Die Zähne zusammenbeißen. Härte gegenüber sich selbst zeigen. Selbstkritik gehört zu den schwierigsten Aufgaben eines Kolumnisten.

Im November vergangenen Jahres habe ich mich an dieser Stelle darüber lustig gemacht, dass auf einer fertig verpackten Wurst im Kühlregal eines Supermarktes der prominente Hinweis einer Metzgerei stand: "Aus eigener Herstellung". Dieses vermeintliche Prädikat hielt ich für absolut überflüssig. Was für ein Quatsch!, habe ich geschrieben. Wer, wenn nicht der Metzger, mache denn die Wurst?

Meine damalige Kolumne geht mir nicht mehr aus dem Kopf, seit die Sache mit dem Pferdefleisch umgeht. Sie werden davon gehört haben. Pferd taucht europaweit in immer neuen Fertigprodukten auf, zuletzt in mit Fleisch gefüllten Ravioli und Tortellini von Nestlé. Also in klassischen Markenlebensmitteln. Nicht nur in der billigen No-Name-Ware der Discounter. Was bisher bloß Apple auf die Rückseite seiner iPhones gravierte, gilt wirklich und wahrhaftig ebenso für Nudelgerichte: Designed by Nestlé in Switzerland. Assembled in the most remote areas of Europe.

Das ist nicht lustig. Sondern traurig. Ich bitte alle Fleischfabrikanten um Entschuldigung, die auf ihre eigene Herstellung stolz sind und diese tatsächlich praktizieren. Auch wenn es vermutlich nur sehr wenige sind.

Allerdings ist der aktuelle Pferdefleischskandal auch nicht völlig frei von Komik. Seien wir ehrlich.

Dass in Wurst & Co nicht immer drin ist, was drin sein sollte, ist keine Überraschung. Seit Jahren finden Verbraucherschützer immer mal wieder solche Fälle. Da steht beispielsweise Geflügelwurst, Puten- oder Truthahn-Salami auf der Packung, während in manchen Fällen die Hauptzutat Schweinefleisch ist. Oder Rindfleisch. Mal steht das klein gedruckt auf der Packungsrückseite, mal nicht.

Darüber empören sich normalerweise nur wenige Leute. Doch wenn Pferdefleisch ins Spiel kommt, schreien alle auf. Schon klar: Auf Schweinen kann man nicht reiten, und an den Wänden von Mädchenzimmern hängen vermutlich nur wenige Schweineposter. Das Schwein wird vergessen, das Pferd wird vergöttert – beide Verhaltensweisen entspringen einer ziemlich naiven Einstellung zum Tier.

Wie bei ungezählten vergangenen Lebensmittelskandalen fordern die ersten auch jetzt (ernsthaft!), man müsse "Ross und Reiter" nennen. Na ja, wenigstens bei den Rössern ist man jetzt einen Schritt weiter, und alles Weitere bleibt hoffentlich Ihrer Fantasie überlassen. Der aktuelle Pferdefleisch-Vorfall wird jedenfalls derart reflexhaft aufgearbeitet, dass kaum noch auffällt, wie stereotyp und lachhaft die Suche nach den richtigen Konsequenzen eigentlich ist. Wer nicht weinen kann, muss lachen. Was bleibt ihm anderes übrig?

Jetzt kommt erst einmal ein Aktionsplan. Soll ein Frühwarnsystem her. Wie immer. Wetten, dass bald ein Schlaumeier anmerkt, man müsse Lebensmitteln wieder "ein Gesicht geben", damit solch grenzüberschreitende Fleischpanschereien künftig unterbleiben?

Voilà, auch in dieser Hinsicht ist die Fleisch verarbeitende Industrie innovativ. Da behaupte noch mal einer, Lebensmittelhersteller hörten nicht auf ihre Kritiker. Googeln Sie einmal nach "Bärchenwurst", und schauen Sie sich die Bilder an. Oder gehen Sie an die Wursttheke Ihres Supermarktes. Dort grinst es in Scheiben geschnitten und abgepackt durch die Klarsichtfolie – ein lächelndes Bärchengesicht, zusammengefügt aus hellen und dunklen Wurststücken. Übrigens ist Bärchenwurst eine doppelte Fehldeklaration: Sie enthält gar kein Fleisch von kleinen Bären. Und das Schwein hat wohl auch nicht gelächelt, als es verwurstet wurde. Regt sich auch niemand drüber auf. Obwohl man es könnte.

Man muss ja deswegen kein Vegetarier werden. Es ist schon okay, Fleisch zu essen. Aber als Produzenten und Konsumenten sollten wir vielleicht doch mal überlegen, ob wir etwas mehr Respekt zeigen sollten gegenüber einer Kreatur, deren einziger Lebenszweck das Getötetwerden darstellt.

Entschuldigen Sie, liebe treue Leser der Quengelzone, aber dieser Ausflug an die Fleischtheke musste ausnahmsweise sein. Es war mir ein persönliches Anliegen, bevor in wenigen Wochen der Frühling beginnt und mit ihm die Grillsaison 2013. Nächste Woche quengel ich über Frühstückscerealien.