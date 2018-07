Die Schulglocke hat noch nicht geläutet, da klopft es an der Tür des Co-Schulleiters. Eine Mutter steht da, weint. »Herr Tamò«, sagt sie, »immer Problem, immer Problem.« Claudio Tamò wendet sich zur aufgebrachten Mutter, schließt die Tür, kommt nach fünf Minuten zurück. Dass es Probleme gibt, ist hier Alltag. Hier im Schulhaus Auzelg am äußersten Stadtrand von Zürich. In Schwamendingen, eingeklemmt zwischen Autobahnkreuz, Industriegebiet, Heizkraftwerk und Kehrichtverbrennungsanlage.

Probleme mit überbehüteten Söhnen, die mit den Hoffnungen ganzer Familien belastet sind. Probleme mit Kindern, die daheim keine Förderung, zu wenig Platz, Liebe, Unterstützung erhalten. Häusliche Gewalt, Drohungen, Verwahrlosung. Doch im Schulhaus von Claudio Tamò, wo er seit 21 Jahren unterrichtet, sollen nicht die Probleme den Alltag bestimmen, »sondern das, wozu Schule da ist: der Unterricht«. Und so lautet die erste Hausregel im Auzelg: »Wir sind zum Lernen da.«

Aber wie unterrichtet man in einem Schulhaus, in dem 90 Prozent der 220 Kinder zu Hause nicht Deutsch, sondern Albanisch, Türkisch, Arabisch, Somalisch, Bosnisch und ein Dutzend andere Sprachen reden und manch einer der zu Unterrichtenden sechs, sieben oder acht Geschwister hat? Eine Schule, in der niemand von Chancengleichheit, sondern höchstens vom »Kampf gegen die Chancenungleichheit« spricht? Wo man Erfolg nicht in Übertritten ans Gymnasium misst, sondern in Tagen ohne Ärger?

Im Schulhaus Auzelg, so heißt es, bleibe ein Lehrer entweder ein Jahr – oder für immer. Zu Letzteren gehört Susanna Gabathuler. In ihrem Schulzimmer ist es erstaunlich still an diesem Dienstagvormittag. Deutschunterricht in der 6. Klasse. 18 Kinder, davon 10 Knaben, vier davon an Einzeltischen. Gabathuler sitzt auf dem Pult und lässt Zeitung lesen. Sie will wissen, wer der Autor ist, worum es im Text geht und ob er gefällt. Die Lehrerin hat alle Anwesenden im Griff. Als würde sie jede Schülerin und besonders jeden Schüler straff an einem unsichtbaren Zügel halten, interveniert sie bei jeder noch so kleinen Unruhe: »Aufstrecken!«, »Noch nicht weiterlesen!«, »Moment, ich bin am Reden!« Aber auch: »Bitte, bitte, macht die Übung mit, auch wenn ihr sie mit einem Mädchen machen müsst.« Nicht nur streng ist Susanna Gabathuler, diese Lehrerin, die sich keine andere Stelle wünscht und auch noch nie woanders gearbeitet hat. Sie ist auch herzlich. Und man nimmt ihr ab, wenn sie sagt, dass sie alle diese Kinder gern hat. Beziehungen sagt sie, seien der Schlüssel zu einem guten Unterricht. Beziehungen, die auf dem Weg zum Turnplatz, in der Pause oder im Klassenlager wachsen und die sie und ihre Klasse durch die drei Schuljahre tragen, die sie miteinander verbringen. Auch durch das sechste Jahr der Primarschule, wenn die Kinder pubertär und schwierig werden.

Das Auzelg ist mehr als ein Schulhaus, es ist eine Stütze fürs ganze Leben

Schwierig. Ein Wort, das oft fällt, wenn Lehrerinnen und Lehrer von ihrer Arbeit im Auzelg erzählen und vom Frust, trotz aller Bemühungen »nicht vom Fleck« zu kommen. Blickt Co-Schulleiter Tamò auf seine zwei Jahrzehnte zurück, wird er still. Überlegt lange. Ja, es sei schwieriger geworden. Mit Bedacht wählt er die Worte, will keinesfalls gefährden, was man hier erreicht hat. Schließlich sagt er: »Die kulturellen Unterschiede sind größer geworden, seit nicht mehr viele Spanier, Portugiesen und auch Lateinamerikaner im Quartier leben, sondern Menschen von weit her, viele aus Afrika.« Zuweilen zieht er Kulturvermittler bei, um sich und den Lehrkräften diese anderen Welten näherzubringen. Was ist dort die Rolle der Frau, das Verständnis von Schule, die Akzeptanz von Körperstrafen?

Und seit einigen Jahren gilt im Auzelg: Erster Schultag ist auch erster Schultag für die Eltern, von nicht alle lesen können. Zusammen mit Übersetzerinnen und Übersetzern bringt Claudio Tamò den Eltern bei, »worum es bei uns geht, was unsere Regeln sind und dass wir wollen, dass sie sich für die Schule interessieren«.

Das Schulhaus Auzelg ist mehr als ein herkömmliches Schulhaus. Unterricht, Betreuung, Elternbildung und Freizeit werden zusammengedacht – man ist ein »Schülerclub«. Doch das kostet Geld. Viel Geld.