Erinnert sich noch jemand an Kalldewey, die geniale Figur aus dem gleichnamigen Theaterstück von Botho Strauß? Kalldewey ist ein Rattenfänger, ein "Schweinepriester" und Ekelpaket. Trotzdem liegen ihm alle zu Füßen. Sie feiern ihn als Erlöser und erotischen "King" – als unwiderstehliche Mischung aus Halbgott und Sexidol. Und kaum ist das Monster verschwunden, setzt seine Verklärung ein. Kalldewey soll wiederkommen, denn er ist – das Leben selbst.

Gleicht Silvio Berlusconi diesem Kalldewey nicht bis aufs Haar? Ist er nicht ebenfalls ein schmieriger Verführer und falscher Prophet? Die italienische Soziologin Giuliana Parotto hat vor einiger Zeit im Fink-Verlag eine Studie veröffentlicht, die Berlusconi tatsächlich als eine Art Kalldewey beschreibt. Berlusconi, behauptet sie, verkörpere eine Mischung aus Sex und Religion. Auf der einen Seite tritt er als Erlöser auf, kaut auf Bibelzitaten rum und intoniert seine Reden als Glaubensbekenntnis ("Wir glauben an die Freiheit der Unternehmer / Wir glauben an die Freiheit des Marktes"). Gleichzeitig sexualisiert Berlusconi seine pseudoreligiöse Rhetorik und "pumpt" sie auf mit frivolen Anspielungen.

Für Parotto ist das keine typisch italienische Marotte, sondern ein abgefeimtes Kalkül: Die sexuellen Zeichen stehen für das "Leben", für Macht und Kraft, für Energie, Bewegung und Stärke. Als ein Messias des Lebens verspricht Berlusconi allseitige Erlösung – Erlösung vom angeblich blutleeren Parteienstaat und Erlösung von leblosen demokratischen Ritualen. Seine frohe Botschaft an die Bürger lautet: "Du bist ich, und ich bin du. Wähle mich, dann hast du teil an der Fülle des Lebens!"

Politischer Vitalismus heißt das Zauberwort, und so ist es kein Zufall, dass Berlusconi in seinen Haussendern "haarklein" über seine Schönheitsoperationen berichtete, dass er mit seinen Affären prahlte und verfügt haben soll, man möge ihn nach seinem Tod einfrieren. Bis zu seiner postmortalen Wiederkehr will der Unsterbliche in einem gigantischen Memorial aus hundert Tonnen Carrara-Marmor überdauern, darüber zwölf Säulen, die ein Himmelsgebäude tragen.

Keinem anderen Politiker, schreibt Parotto, gelinge es so vollkommen, das Bedürfnis nach dem Heiligen zu wecken und sich als Spiegel des Lebens in Szene zu setzen. In Wirklichkeit aber sei Berlusconi nur ein "Spiegel, der die Leere reflektiert". Perfekt passt er damit in eine italienische Sehnsuchtslücke, und trügerisch wie der Götze Kalldewey füllt Berlusconi ein Vakuum, das die europäische Krise, das neoliberale Evangelium, der Medienkapitalismus und eine erschöpfte Demokratie hinterlassen haben. Kein Wunder, dass der komische Heilige zum Fürchten ist.