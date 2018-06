Als das junge Paar im Auto, von mehreren Kugeln getötet, am 3. Februar im kalifornischen Irvine entdeckt wurde, hatte die Polizei zunächst keine Hinweise auf den Täter. Wenig später tauchte ein langes Manifest auf Facebook auf, Abschiedsbrief, Anklage und Abrechnung. Es enthielt eine Abschussliste mit vielen Namen, auch den Namen des Vaters der ermordeten Frau.

Verfasst hatte es Christopher Dorner, 33 Jahre alt, ein ehemaliger Polizist, der für seine Schießkünste vielfach ausgezeichnet worden war. Am 6. Februar begann die Jagd auf ihn, welche die Vereinigten Staaten von Amerika mehr als eine Woche lang in Atem hielt. Man suchte nach ihm im ganzen Südwesten, glaubte ihn schon in Mexiko.

Dabei verbrachte er seine letzten Tage in kurioser Nähe zu seinen ehemaligen Kollegen, im Skigebiet Big Bear, zwei Stunden östlich von Los Angeles. Hier hatte sich seine Spur verloren, hier hatte die Polizei ihre Kommandozentrale eingerichtet. Dorner war es gelungen, sich auf der anderen Seite der Straße in einer Ferienwohnung zu verstecken. Wenn er aus dem Fenster schaute, muss er die schwer bewaffneten Spezialeinheiten, die sich durch den Schnee kämpften, gesehen haben. Hubschrauber drehten ihre Runden, Bluthunde schnüffelten an Haustüren. Das Fernsehen berichtete ohne Pause.

In seinem Manifest, adressiert an »Amerika«, Betreff: »letztes Mittel«, schrieb er, Rassismus habe ihn seinen Job gekostet. Die Morde seien ein »notwendiges Übel«, um seinen Ruf wieder herzustellen und einen Wandel beim Los Angeles Police Department (LAPD) herbeizuführen. Ein Mann übt Rache. Auf Fotos sieht er nett aus. Ein gutmütig lächelndes, liebes Muskelpaket. Und doch war er von Wut zerfressen. Schon in der Grundschule, schreibt er, sei er schlecht behandelt worden, weil er als einziger Schüler seiner Klasse schwarz gewesen sei, alle gegen einen.

Im Kern richtete sich seine Wut gegen die Polizei. Am 20. Juni 2008 hatte ihn das LAPD suspendiert. Er solle sich zur Verfügung halten, regelmäßig anrufen, dürfe seine Dienstmarke nicht mehr verwenden. Seither, so schreibt er, leide er an einer Depression. Nach seinem Tod solle man sein Gehirn daraufhin untersuchen.

Dorner hatte die Ausbildung an der Polizeiakademie im Februar 2005 begonnen. Vorher war er bei der Marine gewesen und hatte in Utah seinen Abschluss in Politikwissenschaft und Psychologie gemacht. Er war Streifenpolizist in Los Angeles, als die Marine ihn, den Reservisten, nach Bahrain einzog. Im Juli 2007 kehrte er in den Polizeidienst zurück. Weil er auf der Straße wenig Erfahrung hatte, machte er seine Streifenfahrten gemeinsam mit einer ranghöheren, weißen Beamtin, Teresa Evans. Internen Protokollen ist zu entnehmen, dass es Probleme gab. Dorner soll in Gegenwart seiner Kollegin geweint haben, fühlte sich überfordert, bat um Integrationstraining. Die Beamtin soll versprochen haben, ihm zu helfen. Sechs Jahre später steht ihr Name auf seiner Todesliste.

Am 28. Juli 2007 rief ein Hotel in Los Angeles die Polizei um Hilfe – ein Mann mache Ärger. Wenig später erschienen die Polizisten Dorner und Evans. Der Mann wehrte sich. Über das, was dann geschah, gibt es zwei Darstellungen. Die Version von Evans: nichts Außergewöhnliches. Die Version von Dorner: Seine Kollegin habe den psychisch kranken Mann mehrmals getreten, einmal ins Gesicht, und dieses Detail im Einsatzbericht verschwiegen. Er behielt das zwei Wochen für sich, dann vertraute er sich einem Vorgesetzten an. Am Tag zuvor hatte Evans ihn schlecht bewertet.

Aussage gegen Aussage, eine langwierige Untersuchung. Zwei Hotelangestellte gaben an, sie hätten die Polizistin nicht treten sehen. Das vermeintliche Gewaltopfer gab widersprüchliche Auskünfte. Ein Gremium des LAPD kam zu dem Schluss, Dorner habe gelogen, die Beamtin zu Unrecht beschuldigt. Am 2. Januar 2009 wurde er entlassen. Dorner zog vor Gericht, der Los Angeles Superior Court revidierte die Entscheidung des LAPD jedoch nicht – er ging in Berufung, es blieb dabei.

In seinem Manifest schreibt Dorner, die Behörde habe sich nicht gebessert seit dem Skandal um Rodney King. Im Gegenteil: »Es ist schlimmer geworden.« Rodney King war ein schwarzer Bauarbeiter, der 1991 in L.A. von Polizisten getreten und mit Schlagstöcken grausam zugerichtet worden war. Ein Anwohner hatte die Szene gefilmt, das Video weltweit Entsetzen ausgelöst.