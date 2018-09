Inhalt Seite 1 — Wer hat noch nicht? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Einer wie van Aken dürfte gar nicht hier sein: Hier, in Abu Dhabi, in der jubelnden Menschenmenge, während Jagdbomber tief über den Platz donnern. Die Waffenmesse International Defence Exhibition and Conference (IDEX) ist ein Spektakel in Grün- und Grautönen, Schwarz ist den Bösewichten vorbehalten, die auf Motorrädern ihre Kreise ziehen, während sich die Guten in Olivgrün aus Helikoptern abseilen. 60.000 Besucher sind gekommen, und einer von ihnen ist Jan van Aken, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei, Rüstungsexperte der Fraktion, ein strikter Gegner aller Rüstungsexporte. Der 52-jährige Biologe war früher bei Greenpeace und auch schon einmal Waffeninspektor der Vereinten Nationen. Im Bundestag pflegt er seine Reden mit dem Satz "Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Deutschland keine Waffen mehr exportieren soll" zu beenden. So einen hätten die Veranstalter am liebsten gar nicht hereingelassen. Nur mithilfe der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate in Berlin hat er Zugang erhalten. "Boys and their toys", lästert er nun beim Anblick der Show.

Auf der IDEX treffen sich jene, deren Geschäft der Krieg ist: Waffenhändler, Militärs, Rüstungsfabrikanten aus aller Welt. Er wolle "riechen und fühlen", wie es auf einer solchen Messe zugeht, sagt van Aken, auf der sich eben auch Angela Merkels Außenpolitik abspiele: Berlin will, wenn irgend möglich, keine deutschen Soldaten in Kriege schicken, sondern lieber verbündete Staaten mit Rüstungsgütern versorgen. "Merkel verschweigt jedoch, dass Deutschland autoritäre Regime mit Waffen beliefert und somit sehr wohl am Töten beteiligt ist", sagt van Aken.

Die Bundesrepublik ist nach den USA und Russland der drittgrößte Waffenexporteur der Welt, und diese Position wird auch auf solchen Messen verteidigt. Van Aken steht am Stand des größten deutschen Rüstungsunternehmens, der Firma Rheinmetall. Ein Waffenexperte begleitet ihn und erklärt ihm technische Details. Auf feinen grauen Teppichen stellt Rheinmetall seine Produkte aus, den Pionierpanzer Kodiak zum Beispiel, Radar- und Logistikfahrzeuge, Kampfgerät, vor dem lässig ein Firmenvertreter in der Aufmachung eines Bundeswehrsoldaten posiert.

Das Waffengeschäft Alte Marktführer Rund 1,3 Billionen Euro haben die Regierungen weltweit im Jahr 2011 in Militärausgaben gesteckt. Ein großer Teil floss in die Kassen von Waffenherstellern. Der weltgrößte Rüstungskonzern ist nach wie vor das US-Unternehmen Lockheed Martin, gefolgt von Boeing. Der europäische Konzern EADS liegt auf Platz sieben, das deutsche Unternehmen Rheinmetall auf Rang 26. Neue Märkte Aufgrund der Finanzkrise müssen Staaten bei ihren Militärbudgets sparen. In einem Rüstungssektor steigen die Ausgaben aber weiter: bei den Cyberwaffen. Dazu zählen zum Beispiel Trojaner, Computerviren oder Computerwürmer wie Stuxnet, mit dem die USA das iranische Nuklearprogramm angriffen. Im virtuellen Raum hat ein neuer Rüstungswettlauf begonnen.

Die Kunden, die in den Augen Berlins als Verbündete gelten, sind Staaten wie Saudi-Arabien oder Katar, die von demokratischen Verhältnissen weit entfernt sind. Männer in Anzügen oder knöchellangen weißen Gewändern knüpfen Kontakte an den Ständen. Die meisten tragen selbst in den Hallen Sonnenbrille. Einige stehen am Stand von Rheinmetall,wo sie mit Maschinengewehren auf Monitore schießen dürfen.

Die Golfstaaten rüsten auf – weniger gegen Israel als gegen den Iran

Die IDEX gilt auch als Einkaufsparadies für Schurkenstaaten. Verteilt auf zwölf Hallen und 124.000 Quadratmeter, begutachten Abgesandte aus Diktaturen, Polizeistaaten und Krieg führenden Nationen, was die moderne Waffentechnik aus westlichen Ländern zu bieten hat: Gewehre, Raketenwerfer, Panzer, Lenkraketen, Kampfschiffe oder Militärjets. Besonders großes Interesse gilt in diesem Jahr Drohnen in allen Ausführungen – Spitzentechnologie, mit der man per Fernsteuerung auch töten kann.

Aus Deutschland ist neben Rheinmetall die Firma Heckler & Koch mit neuesten Schusswaffen vertreten, Kraus-Maffei Wegmann wirbt für Panzer, Rhode & Schwarz stellt neueste Überwachungstechnik aus. Sie sichern daheim rund 100.000 Arbeitsplätze, behauptet der Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.