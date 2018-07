Inhalt Seite 1 — Von Ohnmacht und Uneinigkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lange bevor Joseph Ratzinger zum deutschen Papst wurde, galt er als einer von zwei jungen deutschsprachigen Rebellen auf dem Weg nach Rom. Zwischen ihnen würde sich die Zukunft der Katholiken entscheiden. Ihre Konfrontation würde die Richtung weisen.

»Ratzinger gegen Küng!« Das war die Konstellation, in der die Lage der katholischen Kirche seit Ende der sechziger Jahre oft beschrieben wurde – teils jenseits der real existierenden Personen. Hier der smarte, weltzugewandte Hans Küng; dort der sensible Joseph Ratzinger. Hier der Aufrührer aus der Schweiz, dort der ehemalige Reformer aus Bayern – der, verschreckt durch die umstürzlerische Stimmung nach dem 2. Vatikanischen Konzil, das Rad der Zeit zurückdrehen wollte. Bis heute beschreiben die Kommentatoren den Machtkampf in diesen Kategorien: links die liberal-progressiven Kirchenerneuerer, rechts die konservativ-restaurativen Besitzstandswahrer. Doch diese nachkonziliare Konstellation von 1968 taugt nicht mehr zum Verständnis der Kirche.

Benedikt selbst ist der beste Beweis. Nicht erst sein Rücktritt hat den althergebrachten Gegensatz progressiv/konservativ gesprengt. Dass der Papst an diesem Donnerstag vom Thron steigt, ist unerhört. Aber es ist auch nur ein symbolischer Akt, der besiegelt, was man schon längst über Benedikt XVI. wusste. Er war ein Revolutionär auf seine Weise. Er hat – mal spektakulär, mal unauffällig – das Programm einer neuen Gestalt der Kirche ins Werk gesetzt.

Unter seinem Pontifikat begann die Einheit der katholischen Kirche zu wanken: Liturgische Sonderriten wurden zugelassen, es gab Personalprälaturen für katholische Sondergruppen, spezielle Ordinariate für Abtrünnige anderer Konfessionen wie Anglikaner oder Lutheraner an der üblichen Diözesanstruktur vorbei. Hier scheint eine alte Vision Joseph Ratzingers aus dem Jahr 1969 wahr geworden: die Existenz verschiedener ecclesiae in der einen ecclesia. Sie dürfen ihre lokalen und konfessionellen Eigenheiten beibehalten, solange sie nur den Papst akzeptieren. Vor allem Benedikts Begünstigung der Piusbruderschaft machte allen inhaltlichen Dissens gegenstandslos.

In solchen zweifelhaften Versöhnungsgesten und in dem unbedingten Wunsch nach Einigung liegt die wahre Tragik seines Pontifikats: Während der Papst die »Diktatur des Relativismus« bekämpfte, beförderte er gleichzeitig eine innerkirchliche Pluralisierung. Im Grunde: eine Revolution!

Die bleibt gefährlich, auch über sein Pontifikat hinaus. Wo es nur noch einen inhaltlichen Minimalkonsens gibt, wird die Wahrheitsfrage obsolet. In den Parallelkirchen bleiben die Gleichgesinnten unter sich oder verweigern sogar die Gemeinschaft mit anderen Gliedern der Kirche. Böse gesagt: Hier wird das Schisma zum kirchlichen Strukturprinzip. Hinter der öffentlichen Rede von der Identität des Katholischen beginnt die inhaltliche Schleifung der Bastionen. Benedikt XVI. hinterlässt eine pluralisierte, ja sich tribalisierende Kirche. Sie wirkt zunehmend wie eine strategische Allianz zur Wahrung der eigenen Interessen.