Am 6. März ist es wieder so weit: Auf der Eröffnungsgala der lit.cologne wird der Deutsche Hörbuchpreis 2013 vergeben, wie immer in sieben Kategorien, deren Sieger jetzt bekannt gegeben wurden. Sie repräsentieren die Breite der deutschen Hörbuchlandschaft. Mit welchen ökonomischen Schwierigkeiten der Markt zu kämpfen hat: Künstlerisch steht das Hörbuch ausgezeichnet da, in beeindruckender Vielfalt. Zudem lässt sich bei den Preisträgern ein Trend erkennen, den es auch bei den großen Buchpreisen für gedruckte Literatur gibt, die auf den Leipziger und Frankfurter Buchmessen vergeben werden: Mitnichten hat die große Resonanz und Breitenwirkung dieser Preise zu jener Verflachung und Trivialisierung geführt, die viele anfänglich befürchteten. Nein, die Jurys achten sehr wohl auf anspruchsvolle Qualität.

So erhält Klaus Buhlerts allerorten gefeierte Hörspielfassung des Ulysses von James Joyce den Preis in der Kategorie »Bestes Hörspiel«; die renommierte Auszeichnung »Hörbuch des Jahres« der hr2-Bestenliste bekommt der Regisseur für seine aufwendige Produktion mit Starensemble obendrein – völlig zu Recht. Und man glaubt es kaum: Buhlerts Joyce hat bislang 9500 hörwillige Käufer gefunden (Hörverlag, 100,– €)! Ein ebenfalls gigantisches Projekt, das es nur alle paar Jahre geben kann, wurde als »Beste verlegerische Leistung« ausgezeichnet: Der Hörverlag gab die ebenfalls viel gerühmten Erzählerstimmen heraus, eine 56-stündige Sammlung von Originallesungen deutschsprachiger Autoren aus 100 Jahren Aufzeichnungsgeschichte (Hörverlag, 150,– €). Tief hinabgestiegen sind die Herausgeber dafür in die Archive – herausgekommen ist tatsächlich ein einzigartiges Hörschatzkästchen, von Arthur Schnitzler bis Judith Hermann.

Die Kategorie »Besonderes Hörbuch« wechselt jedes Jahr, diesmal wurde die »Beste Unterhaltung« prämiert: Marc-Uwe Klings populäre Känguru-Chroniken sind 81 sehr komische Kurzgeschichten aus dem Leben eines Kreuzberger Kleinkünstlers in skurriler Wohngemeinschaft mit einem kommunistischen Känguru – eine wahrhaft revolutionäre Mensch-Tier-Zweierbeziehung über ideologische Grenzen hinweg (Hörbuch Hamburg, 15,– €). Zum zweiten Mal hat die ZEIT LEO-Kinderjury das »Beste Kinderhörbuch« ausgewählt: Martin Baltscheit liest hinreißend vielstimmig das Langgedicht Zorgamazoo von Robert Paul Weston. Die spannende Geschichte von Katrina und dem Zorgel Mortimer Yorgle, auf Deutsch gereimt von Uwe-Michael Gutzschhahn, ist ein durchweg gelungenes Hörabenteuer (Silberfisch, 13,– €). Das originelle »Beste Sachhörbuch« führt in die Welt des großen Insektenforschers Jean-Henri Fabre (1823 bis 1915): Die berückende Sprache seiner Erinnerungen führt uns ein vielstimmiges Krabbeln vor, gelesen von Gerd Heidenreich und um elektroakustische Klangwelten bereichert von Robert Rehnig (Der heilige Pillendreher, Buchfink, 15,– €).

Und schließlich der »Beste Interpret« und die »Beste Interpretin«, die beide akustisch geschickt Geschlechterordnungen unterlaufen: Gustav Peter Wöhler vermag es, der Geschichte des Hermaphroditen Toto aus Sibylle Bergs Roman Vielen Dank für das Leben eine sanft schillernde, gleichsam androgyne Stimme zu verleihen (Hörbuch Hamburg, 20,– €). Ebenfalls bezaubert das faszinierend dunkle Timbre Dagmar Manzels für Christa Wolfs Erzählung August (Audio Verlag, 16,–€): der Werdegang eines Jungen, eigenständig interpretiert von einer großartigen Stimme. Kurzum: Die Hörlage ist rundum glänzend – bitte weiter so!