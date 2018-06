Betreten fühlt man sich, schon bevor man ins Kino kommt. Der Fall Natascha Kampusch, dieses Kellerloch-Martyrium eines Entführungsopfers als Film: Will, soll, muss man sich das wirklich ansehen? Wer kennt diese Geschichte nicht, vom zehnjährigen Mädchen, das 3096 Tage, so der Titel des Films, in der Gefangenschaft von Wolfgang Priklopil verbringt? Acht Jahre bevor ihr die Flucht aus seinem Haus in Wien gelingt. Und was kann der Film dieser Geschichte hinzufügen? Was hat er zu gewinnen, wo doch überall Fallen lauern bei diesem heiklen Stoff?

Die beruhigende Nachricht: Es hätte schlimmer kommen können. Der größten Boulevard-Perversion, sich an einem Leid zu ergötzen, während man vorgibt, dem Opfer Mitgefühl entgegenzubringen, entgeht der Film. Dafür sind die Bilder zu karg und distanziert, der Rhythmus ist zu ruhig. Die Regisseurin Sherry Hormann hat es geschafft, eine Sache, die zum Himmel schreit, ziemlich unaufgeregt zu erzählen.

Auch wird, wer 3096 Tage gesehen hat, die gleiche Hochachtung vor Natascha Kampusch empfinden können, die man vorher empfunden haben sollte. Der Film lässt keinen Zweifel an der Stärke dieser Frau. Er zeigt, wie Kampusch zur Kooperation mit ihrem Entführer gezwungen ist, wie klug sie sich darauf einlässt, während sie im selben Zug ihre Widerständigkeit bewahrt. Darin, in dieser Stärke von Kampusch, scheint der Film auch eine eigene Art von Rechtfertigung zu suchen. Denn die lärmende mediale Aufregung um ihre Person, die Kampusch selbst tatkräftig unterstützt (sie war im Vorfeld des Filmstarts bei Jauch, Bild, Spiegel ...), wirft ja die ewige Frage auf: Ist Kampusch ein weiteres Mal Opfer geworden, ein Opfer der Medien? Der Film legt eine andere Deutung nahe: Wenn Kampusch spricht, dann spricht kein Opfer. Dann spricht eine starke, integre Person.

Eine andere Frage ist hingegen, ob dieser Stoff einen gelungenen Film ergibt. Vielversprechend klang, dass Sherry Hormanns Ehemann, Michael Ballhaus, der früher mit Fassbinder und Scorsese gedreht hat, hinter der Kamera stand. Man versteht auch, dass es Ballhaus geradezu herausgefordert haben muss, in einem fensterlosen Keller zu drehen, Dunkelheit zu inszenieren. Manchmal bleibt nur ein einziger Lichtpunkt, der durch die Belüftungsanlage fällt, oder ein Lichtspalt, wenn der Entführer den Keller verlässt und den Treppenzugang mit Brettern bedeckt. Nicht minder filmisch verlockend erscheint der Weg aus diesem Dunkel zu immer mehr Licht. Wenn Kampusch das erste Mal aus dem Keller kommt, später das erste Mal in den Garten, noch später das erste Mal im Auto an der Seite ihres Entführers durch ein leuchtendes Wien fährt, diese ersten Blicke auf eine wiederentdeckte äußerliche Wirklichkeit: für das Kino – fast schon ein Traum.

Das Problem ist, dass Hormann und Ballhaus dieses Kinopotenzial von Kampuschs Entführung unmöglich ausschöpfen, sondern nur verschämt andeuten können. Sonst hätten sie sich den Vorwurf eingehandelt, reales Leid zu ästhetisieren. Dass 3096 Tage optisch nicht in den Bann schlägt, ist also der Preis für die Entscheidung, sich sklavisch an Kampuschs Geschichte zu halten, statt sie zu verfremden. Und diese eine wahre Geschichte will Hormann ganz und unmissverständlich erzählen. Das erklärt all die Szenen, die das Verhältnis des Entführers zu seiner Mutter beleuchten oder die Familienverhältnisse der Kampuschs. Was dem Film dadurch fehlt, ist der Fokus, eine konzentriert verfolgte künstlerische Idee, die über das hinausginge, was alle Welt über den Fall schon zu wissen meint.

Man kann es auch so sagen: Die Authentizität von Kampuschs Geschichte ist der Publikumsmagnet. Dafür nimmt Hormann in Kauf, dass die übermächtige Wirklichkeit eine mögliche Kinowahrheit immerzu in den Schatten stellt und verleugnet. Bezeichnend also, dass der Film verlogen endet, mit einer Einstellung, die den Beginn des Presserummels um Natascha Kampusch zeigt. »Igitt, jetzt stürzt sich die Meute auf die arme Frau«, anders lassen sich die Schlussbilder von 3096 Tage nicht lesen. Und das, wo der Film aus diesem Rummel doch hervorgegangen ist und, ödipal wie aller Boulevard, davon träumt, in ihn zurückzukehren.