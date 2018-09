Wir nehmen Milch nicht nur in flüssiger Form zu uns, sondern auch als Käse oder Joghurt. Schon das ursprüngliche Produkt begegnet uns in Gestalt von Roh-, Voll-, Mager-, Vorzugs- und H-Milch. Aber Hand aufs Herz - können Sie den Unterschied zwischen Mozzarella und Mascarpone erklären? Wissen Sie, was Schmand von Crème Fraîche unterscheidet, wie Kefir und Braunkäse hergestellt werden? Die Grafik zeigt nicht nur die Vielfalt der Milchprodukte, sondern informiert auch über die wichtigsten Prozessschritte bei ihrer Produktion. Eine Einführung ins Homogenisieren, Pasteurisieren, Fermentieren, Verkäsen und Verbuttern.

