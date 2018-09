Auf den ersten Blick ist es ein Skandal, ein Angriff auf die Pressefreiheit: Das Bundesverwaltungsgericht hat vergangene Woche geurteilt, dass Bundesbehörden nicht an die bestehenden Pressegesetze gebunden sind. Seit Jahrzehnten garantieren die Landespressegesetze, dass Journalisten ihren Job machen können. Die Gesetze zwingen Politiker dazu, auch dann auf Fragen zu antworten, wenn diese unangenehm sind. Wenn Behörden Auskünfte verweigern, können Journalisten vor Gericht klagen und bekommen fast immer recht. Ohne klaren Anspruch der Presse auf Auskunft wären viele Skandale niemals ans Licht gekommen. Und dieser Auskunftsanspruch soll plötzlich gegenüber Bundesbehörden nicht mehr greifen?

Presserecht ist Landesrecht, und Landesrecht gilt nicht für Bundesbehörden, befanden die Leipziger Richter. Es klingt einleuchtend; doch bisher hatte nie ein Gericht angezweifelt, dass auch Ämter des Bundes der Presse Auskunft geben müssen. Das Bundesinnenministerium, scheint es, hat ein Grundsatzurteil gegen diese Pflicht erwirkt. Aber ist es das wirklich? Können Kanzleramt, Ministerien und Geheimdienste fortan nach Belieben entscheiden, ob sie auf unliebsame Fragen antworten? Nein, das können sie nicht. Denn das Gericht hat auch festgestellt: Das Recht der Presse auf Auskunft leitet sich direkt aus Artikel 5 des Grundgesetzes ab. Das ist, zumindest auf dem Papier, eine erhebliche Stärkung der Pressefreiheit.

In der Praxis schafft das Urteil allerdings erst einmal Unsicherheit. Denn die Richter sprechen nur von "Minimalstandards", die das Grundgesetz vorgebe. Unklar bleibt, wie Behörden diese Standards auszulegen haben. Wie detailliert müssen sie antworten? Wie schnell? Es besteht die Gefahr, dass Behörden einstweilen nach Belieben entscheiden. Das wäre Willkür. Wie sollen die Medien die Exekutive effektiv kontrollieren, wenn der Kontrollierte die Regeln nach Gutdünken selbst interpretieren darf?

Sich bei Anfragen auf grundgesetzliche Prinzipien zu berufen kann für Journalisten deshalb nur eine Notlösung sein. Zum Glück aber ist das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes auch eine klare Aufforderung an den Bundestag: Was in den Ländern gilt, hat künftig genauso auch im Bund zu gelten. Die Abgeordneten müssen sich jetzt ans Werk machen: Deutschland braucht ein Bundespressegesetz. Wir werden ab und zu nachfragen, ob die Arbeit vorankommt.