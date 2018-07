Es war in Bonn, man schrieb die letzten Jahre der Ära Kohl, wir beide saßen in einem dunklen Kellerbüro mit Blick auf die Grasnarbe. Irgendwie passte das. Denn wir hatten beide vorher Politik gemacht, waren parteiisch gewesen. Nun mussten wir mit dem Journalismus und dem Neutralsein ganz unten anfangen. Und ganz außen, bei einem kleinen Ost-Blatt. Aber was heißt schon unten, außen, müssen? Mit Tissy Bruns zu arbeiten, das war immer etwas Großes, es ging ums Ganze und ums Detail, es ging um Leidenschaft. Das blieb bei ihr so für immer. Vorletzten Mittwoch ist sie gestorben.