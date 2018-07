Nein, vorbestraft ist er nicht, die Sache ging damals glimpflich aus. Es war 1984, als er ins Visier der Strafbehörden geriet. Damals hatte Dieter Overath seinen Wehrpass an eine Kirchentür genagelt. Genauer gesagt: an die Tür des Kölner Doms.

Overath war damals Bundeswehr-Reservist. Zusammen mit anderen Soldaten demonstrierte er gegen die sogenannte Nachrüstung. Für die Nagelaktion kassierte er eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Es ging dabei aber nicht um die Domtür, nein, es ging um den Pass. »Der war ja Staatseigentum«, sagt Overath.

Der Kölner, der sich nach seiner Lehre in den siebziger Jahren als Zeitsoldat verpflichtet hatte, verweigerte nachträglich den Kriegsdienst. Es war ein ungewöhnlicher Schritt und zugleich typisch für Dieter Overath. Einiges im Leben dieses Mannes lief etwas anders. Dass es ein Hauptschüler zum Geschäftsführer bringt, wie es ihm gelungen ist, das kommt auch nicht oft vor.

Overath steht seit mehr als 20 Jahren an der Spitze von Transfair. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der mithilft, dass Bauern aus Afrika, Asien und Lateinamerika für ihre Erzeugnisse ein faires Einkommen erhalten. Auf rund 2000 Waren prangt ein Fairtrade-Siegel. 2012 gaben deutsche Kunden eine halbe Milliarde Euro für fair gehandelte Produkte aus – rund 30 Prozent mehr als im Vorjahr.

Overath ist in seinem Job ohne Zweifel erfolgreich, zufrieden ist er aber nicht. Im internationalen Vergleich sei Deutschland ein »Fair-Trade-Schwellenland«, klagt er. In England zum Beispiel, da habe fair gehandelter Kaffee einen Marktanteil von 20 Prozent, in Deutschland seien es nur 2 Prozent. »In keinem Land in der Welt wird so wenig für Lebensmittel ausgegeben wie in Deutschland. Wir haben teure Küchen, und bei Lidl, Aldi und Co. wird billig eingekauft. Es gibt einen unendlichen Tunnelblick auf Schnäppchen und niedrige Preise. Die ganze Branche ist damit verseucht.«

Siegel für Fairness Siegel für Fairness: Der Verein Transfair wird von 35 Mitgliedsorganisationen aus den Bereichen Entwicklungsarbeit, Kirche, Sozialarbeit, Verbraucherschutz, Genossenschaftswesen, Bildung, Politik und Umwelt unterstützt. Hinter dem Verein stehen Organisationen wie Misereor , Brot für die Welt , die Deutsche Welthungerhilfe , der BUND , Unicef und etliche kirchliche Initiativen. Transfair ist weder Käufer noch Verkäufer. Der Verein vergibt lediglich das Fairtrade-Siegel für fair gehandelte Produkte. Händler, die das Siegel haben möchten, müssen bestimmte Standards erfüllen. Wie diese aussehen, legt die Dachorganisation Fairtrade International (FLO) mit Sitz in Bonn fest. Ein wichtiges Kriterium ist die Zahlung eines festen Mindestpreises. Prüfung vor Ort In Deutschland werden Fairtrade-Produkte in 36.000 Geschäften und 18.000 gastronomischen Betrieben angeboten. Händler zahlen Transfair eine Lizenzgebühr für die Nutzung des Siegels. Die Kontrollorganisation FLO-CERT überprüft die Produzenten mit 130 Inspektoren vor Ort daraufhin, ob in den Plantagen und Kooperativen Sozial- und Umweltregeln eingehalten werden.

Dieter Overath wurde 1954 als Sohn eines Briefträgers geboren. Nach der Schulzeit lernte er den Beruf des Bürokaufmanns. Er ging zur Bundeswehr, leistete aber von den vier Jahren, zu denen er sich verpflichtet hatte, nur zwei ab. Auf der Abendschule erwarb er die Fachhochschulreife, studierte dann in Köln Betriebswirtschaft mit einem Schwerpunkt auf Marketing und Personal. Nur: In die Wirtschaft wollte er nicht. Overath hatte andere Pläne. Während seines Studiums hatte Overath in einer psychologischen Beratungsstelle für Spanier und Lateinamerikaner gearbeitet. Nach dem Examen zog es ihn nach Mittelamerika, er blieb ein Jahr und half in Nicaragua bei einer Alphabetisierungskampagne. Nach Deutschland zurückgekehrt, arbeitete er als Dozent im Spanischen Zentrum in Köln. Gemeinsam mit Mitstreitern gründete er eine Werkstattschule für arbeitslose Jugendliche in Gummersbach.

Sieben Jahre arbeitete er dort als Ausbilder. Nebenher managte er in Köln Theatergruppen und organisierte Festivals. Er engagierte sich bei Amnesty International, über Jahre war er im Bundesvorstand der deutschen Sektion für die Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen zuständig. 1988 gehörte Overath zu den Organisatoren der Rock-Tour Human Rights Now, bei der Stars wie Bruce Springsteen und Tracy Chapman auftraten.