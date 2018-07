1. Was ist ein MBA?

Der Master of Business Administration (MBA) ist ein Studienprogramm, in dem allgemeine Wirtschaftskenntnisse vermittelt werden, also ein kompakter Kurs in Management. Die MBA-Studenten kommen aus verschiedenen Ländern und aus unterschiedlichen Fachrichtungen wie Jura, Philosophie, Geowissenschaften, Musik, Medizin oder IT. Im Durchschnitt sind sie 34 Jahre alt, meist haben sie bereits mehrere Jahre in ihrem Beruf gearbeitet. Die unterschiedlichen Hintergründe sollen den Ideenaustausch und neue Herangehensweisen in Projekten und Gruppenarbeiten fördern.

Der MBA bietet wegen der Interdisziplinarität nicht nur Fachwissen, sondern häufig auch internationale Freundschaften ebenso wie berufliche Kontakte. In manchen MBA-Jahrgängen gründen die Studenten sogar schon ihre eigenen Start-ups. Teil des Studiums sind oft mehrmonatige Auslandsaufenthalte an einer Partneruniversität oder in einem Unternehmen.

16 Monate dauert ein Vollzeitprogramm an einer Business School in Europa im Durchschnitt. Ein Teilzeitprogramm beansprucht in Europa durchschnittlich 23 Monate. Für einen MBA an einer europäischen Fern-Uni müssen Teilnehmer im Schnitt 27 Monate Studienzeit einplanen. Amerikanische MBAs gehen meist über zwei Jahre.

2. Was lernt man im MBA?

Personalführung, Verkauf, Unternehmensstrategie, Marketing, Finanz- und Rechnungswesen und allgemeines Management gehören zu den Inhalten des MBA-Studiums. Meist werden sie in Englisch vermittelt. Doch auch Kreativität und Zeitmanagement, Ethik, Teamfähigkeit, Interkulturalität und der Umgang mit Sozialen Netzwerken werden immer häufiger unterrichtet, denn auch das ist für Manager wichtig. "Ein Unternehmensführer muss zum Beispiel in der Lage sein, auch in einer Krisensituation professionell gegenüber der Presse aufzutreten", sagt Volker Stößel von der HHL Leipzig Graduate School of Management.

Praktische Erfahrungen spielen eine zentrale Rolle im MBA-Programm. Daher lösen die MBA-Studenten Fallstudien, und die Hochschulen kooperieren mit Unternehmen, in denen die angehenden Manager über längere Zeit Projekte umsetzen – auch unter Zeitdruck. Für Getränkefirmen entwickeln sie etwa eine Strategie, um ein neues Produkt zu vermarkten, oder sie suchen Sponsoren für karitative Einrichtungen. Sie lernen, wie Lieferketten aufgebaut werden oder wie man eine dauerhafte Zusammenarbeit mit Partnerfirmen aufbaut. Nach und nach wachsen die Studenten so in die Aufgaben eines Managers hinein.

3. Lässt sich ein MBA berufsbegleitend studieren?

Viele Hochschulen und Business Schools bieten MBAs auch berufsbegleitend an. Allerdings ist der Arbeitsaufwand bei berufsbegleitenden Programmen sehr hoch. Berufstätige müssen meist 10 bis 20 Stunden pro Woche für das Studium aufbringen und zwei bis drei Jahre studieren. Die Seminare finden entweder an einem oder zwei Abenden in der Woche statt, am Wochenende oder in dafür vorgesehenen Präsenzphasen auch ganztägig.

4. An welchen Hochschulen wird ein MBA angeboten?

In Deutschland bieten zahlreiche Universitäten und eigens gegründete Business Schools MBAs an, wie etwa die Mannheim Business School, die Otto Beisheim School of Management bei Koblenz, die Goethe Business School der Universität Frankfurt oder die European School of Management and Technology (ESMT) in Berlin. Aber auch an Fachhochschulen wie zum Beispiel in Pforzheim, Reutlingen oder Berlin kann man den MBA studieren. Im Ausland ist das Angebot ebenfalls groß, auch hier gibt es die Alternativen Teilzeit- und Vollzeitstudium.

Die Business School der Open University in London hat ihre Lehrveranstaltungen größtenteils ins Internet verlagert, die Studenten müssen den Lernstoff am Computer bearbeiten.