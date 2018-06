Wie ein neuer Papst es machen muss, hat Christoph Schönborn gezeigt. Dafür war Mut nötig, Klugheit und ein bisschen Humor vielleicht auch. Der Wiener Erzbischof sagte am Sonntag vor der Papstwahl in der römischen Kirche Gesù Divino Lavoratore zu den staunenden Gottesdienstbesuchern: "Ich will jetzt wagen, etwas zu sagen. Ich mache kein VatiLeaks, aber ich verrate Ihnen ein Geheimnis." Und dann berichtete der Kardinal, der an diesem Tag bei Italiens Buchmachern auf Platz vier des Papst-Rankings lag (hinter dem Italiener Scola, dem Ghanaer Turkson und dem Brasilianer Scherer), aus den Beratungen der Kardinäle vor dem Konklave. Sie alle hatten zuvor auf das Evangelium geschworen, dass sie schweigen würden über den Inhalt ihrer Gespräche, die ja nichts Geringeres betrafen als den künftigen Papst: Wie wird er sein? Was soll er tun? Was muss er können?

Wenn eine geheime Kirchensache für die Kirchenmitglieder von höchstem Interesse ist, dann muss ein möglicher Papst sich entscheiden. Entweder hält er sich an die Regeln der Papstwahlordnung, oder er folgt dem legitimen Wunsch seiner Herde, die wissen will, nach welchen Kriterien ihre Kardinäle wählen. Schönborn tat beides, befolgte die Regeln und begeisterte die Leute. Seine Kunst bestand darin, die strenge Geheimhaltungspflicht nicht zu verletzen und trotzdem dem Kirchenvolk Genüge zu tun, das nicht mehr demütig hinnehmen mag, was der Vatikan entscheidet, sondern auch wissen will, warum.

Was ist der ideale Papst der Zukunft? Schönborn beantwortete die Frage ganz einfach durch sein Beispiel. Ein Mann an der Spitze der katholischen Kirche muss den Mut haben, das Unerhörte zu tun. Schönborn sagte über das Kardinalskollegium: "Ich habe zwischen uns einen Geist der Brüderlichkeit gefunden, wie ich ihn selten erlebt habe." Durch Benedikts Amtsverzicht seien die wählenden Kardinäle so beeindruckt gewesen, dass sie sich "nicht länger als Konkurrenten fühlen". Mit anderen Worten: Da war eine ungute, vielleicht sogar unchristliche Konkurrenz an der Spitze der Kirche! Das muss sich ändern!

Die Favoriten Die Favoriten: Scola Angelo Scola war schon 2005 einer der Favoriten für die Nachfolge von Johannes Paul II., doch damals galt der Italiener als zu jung. Mit seinen jetzt 71 Jahren hat er genau das richtige Alter für einen Papst. Er steht der Mailänder Diözese vor – sie ist die größte in Europa. Zudem gilt der als autoritär beschriebene Scola als theologisch brillant und als derjenige, der am ehesten die Kirche im Sinne Benedikts lenken würde: mit Begeisterung für die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils, aber zugleich unnachgiebigem Festhalten an katholischen Traditionen. Scherer Odilo Scherer aus Brasilien steht Scola in der Zahl der Erwähnungen kaum nach. Für Scherer spricht, dass er kein Europäer ist – immer deutlicher werden die Stimmen derjenigen, die einen Papst von einem anderen Kontinent wünschen. Der 63-jährige langjährige Theologieprofessor steht seit 2007 an der Spitze der Erzdiözese São Paulo, der Stadt mit den weltweit meisten Katholiken. Scherer, dessen Vorfahren aus dem Saarland stammen und der perfekt Deutsch spricht, ist als Chef einer Diözese mit der Basis eng verbunden. Von 1994 bis 2001 arbeitete er aber schon an der Bischofskongregation im Vatikan und kennt von daher die Abläufe und Machtkämpfe der Kurie. Ouellet Marc Ouellet aus Kanada hat wie Scherer ausgeprägte Kenntnisse im Vatikan und in der Diözese. Im Vatikan steht der 68-Jährige seit drei Jahren als Präfekt an der Spitze der Kongregation der Bischöfe, davor war er von 2002 bis 2010 Erzbischof von Québec. Ouellet lehrte lange in Kolumbien und ist Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika, er kann deshalb auf Unterstützung aus Nord- wie Südamerika hoffen. Allerdings fand er in Québec keine Mittel, um die zunehmende Abwendung der Gläubigen von ihrer Kirche zu bremsen. Außerdem sprach er vor dem Konklave in einem Interview freimütig über seine Mitfavoritenrolle – so etwas wird im Kardinalskollegium ungern gesehen. Turkson Peter Turkson aus Ghana ist der katholische Hoffnungsträger Afrikas. Der 64-Jährige wäre der erste schwarze Papst – nicht nur auf dem afrikanischen Kontinent hoffen viele Christen darauf. Turkson hat eine Biografie, die ihn dennoch glaubwürdig zu einem Repräsentanten der weltweiten Kirche macht: Er kam zum Studium in die USA, studierte auch in Rom, lehrte an der Elfenbeinküste und wurde 1992 Erzbischof von Cape Coast. Seit 2009 ist Turkson als Präsident des Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden im Vatikan. Umstritten ist er wegen seiner These, die verbreitete Tabuisierung von Homosexualität habe Afrika weitgehend vom Missbrauchsskandal verschont. Tagle Luis Antonio Tagle aus der philippinischen Hauptstadt Manila ist so etwas wie der Shootingstar unter den Kardinälen. Der 55-Jährige trägt seit noch nicht einmal vier Monaten das Kardinalspurpur und gilt dennoch bereit als "papabile". Es gibt Bedenken, mit der Wahl des Zweitjüngsten im Konklave könnte der Stuhl des Papstes für Jahrzehnte vergeben bleiben. Tagles Befürworter halten mit Hinweisen auf seine Vorzüge dagegen: Tagle gilt als äußerst dynamisch und ist bei den 80 Millionen Katholiken seines Heimatlandes sehr beliebt. Er ist ein mitreißender Redner, eloquent und ein Mann mit einem großen Herz für die Armen – Tagle setzt sich an verschiedenen Stellen für sie ein und speiste auch schon mit Bettlern in seiner Residenz.

Hat je ein Kardinal kurz vor der Papstwahl so etwas in der Öffentlichkeit verkündet? Reformen wollen nun nicht mehr nur die bekannten Reformkatholiken, sondern sogar die Kirchenhierarchen. Schönborn sagte: "Es beginnen Erneuerung und Bekehrung." Und über das Gleichnis vom verlorenen Sohn predigte er: "Wir sind alle schwierige Söhne unseres Vaters." Der verlorene Sohn ebenso wie der daheimgebliebene, der abtrünnige wie der gar zu getreue. "Keiner von uns ist perfekt." Sollte heißen: auch die Kardinäle nicht, auch der Vatikan nicht. Vielleicht nicht einmal der Heilige Vater. Dafür erntete Schönborn spontanen Applaus der Gemeinde. Und ein altgedienter Vatikanist, der an diesem Sonntag schon mehrere Kardinalsmessen in Rom erlebt hatte, flüsterte: "Wenn das seine Bewerbungspredigt fürs Papstamt gewesen wäre, dann hätte er jetzt gewonnen."